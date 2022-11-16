台灣指數公司今（16）日公布特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數2022年第二次成分股定期審核結果，中信綠能及電動車（00895）ETF追蹤這檔指數，此次成分股新增中美晶（5483）等4檔，同時也刪除盛群（6202）等4檔，成分股增刪變動自16日盤後生效。
特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數成分股納入4檔個股：東陽、中興電、技嘉、中美晶；成分股刪除4檔個股：台玻、全漢、健鼎、盛群。
台灣指數公司今（16）日公布特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數2022年第二次成分股定期審核結果，中信綠能及電動車（00895）ETF追蹤這檔指數，此次成分股新增中美晶（5483）等4檔，同時也刪除盛群（6202）等4檔，成分股增刪變動自16日盤後生效。
特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數成分股納入4檔個股：東陽、中興電、技嘉、中美晶；成分股刪除4檔個股：台玻、全漢、健鼎、盛群。
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