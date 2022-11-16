兆豐台灣晶圓製造ETF 成分股增崇越刪晶豪科 19:132022/11/16 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣指數公司今（16）日公布特選臺灣晶圓製造指數2022年第二次成分股定期審核結果。兆豐台灣晶圓製造（00913）ETF為追蹤此一指數，此次指數成分股納入崇越（5434）、成分股刪除晶豪科（3006）。成分股增刪變動自16日盤後生效。 農曆年前卡位優選 12檔台股ETF 股息、行情皆美 台股高息ETF 跟著大盤熱舞 憂中美角力 貝萊德傳棄推中國債券ETF #晶豪科 #崇越 #兆豐台灣晶圓製造 #成分股 #ETF 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《台北股市》7個1幸運日台股V轉 4檔半導體ETF笑傲市場 10:272022/11/12 財經 憂中美角力 貝萊德傳停發中國債券ETF 04:102022/11/15 全球財經 國泰永續高股息ETF 明除息交易 04:102022/11/15 投資理財 台股高息ETF 買氣穩定提升 04:102022/11/13 財經要聞 《基金》台股高息ETF 人氣績效王是「它」 10:082022/11/16 財經 政策催化 陸股ETF水漲船高 04:102022/11/15 投資理財 《基金》越股籌碼轉換 融資清浮額VS外資連買 09:182022/11/15 財經 Morningstar:台灣新發行基金Q3吸金487億元 11:122022/11/15 財經 台股回穩 證交所：運用ETF分散投資一籃子股票 11:422022/11/15 財經 上市櫃生技指數成分股葡萄王等5檔納入 19:122022/11/16 財經 太空衛星ETF 搭太空旅遊商機 04:102022/11/16 投資理財 《基金》晶圓製造長線具剛性需求 半導體ETF強彈 12:282022/11/15 財經 中信小資高價30 ETF 指數成分股新增元太等10檔 19:122022/11/16 財經 中信投信：國際金融ETF 具進可攻、退可守效果 04:102022/11/16 專題周報 MSCI台股權重 兩升一降 04:102022/11/12 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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