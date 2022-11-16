台灣指數公司今（16）日公布特選臺灣晶圓製造指數2022年第二次成分股定期審核結果。兆豐台灣晶圓製造（00913）ETF為追蹤此一指數，此次指數成分股納入崇越（5434）、成分股刪除晶豪科（3006）。成分股增刪變動自16日盤後生效。