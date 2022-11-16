擁有全球最先進資料儲存技術與服務的IT先驅Pure Storage表示，隨著全球資產管理與金融技術公司紛紛實施現代化與數位優先的策略，造就Pure Storage在金融服務業的強勁發展動能。

金融服務業擁有大量關鍵客戶資料，然而新技術、競爭、法規以及不斷演變的市場需求，考驗著企業如何迎向現代化並善用資料這項珍貴的策略資源，若不能及時跟上腳步，企業將可能面臨被淘汰的危機。如今，傳統儲存再也不足以支撐多元而資料密集的工作負載以滿足客戶體驗、即時資料分析、詐騙防範、風險以及法規遵循等需求。

Pure Storage領先業界的解決方案與服務，為企業提供了強大的全快閃儲存解決方案來滿足資料密集需求並驅動創新，包括Pure Storage的FlashArray可解決應用程式的效能挑戰，提供絕佳的IOPS來滿足高頻率交易、效能關鍵資料庫、全年無休的數位銀行等應用情境需求。FlashArray//XL能為業務關鍵應用程式帶來150微秒（μs）的超低延遲與每秒36 GB的超高吞吐量。

FlashBlade提供了效能、彈性及擴充性來支援多重、分散、同時運行的工作負載，支援人工智慧（AI）詐騙偵測、投資組合風險評估、聊天機器人、法規遵循報表等應用情境。FlashBlade//S提供的效能、密度及容量皆是前一代FlashBlade的兩倍，每一機箱（chassis）可達每秒60 GB的吞吐量。

Pure Storage的Evergreen架構消除了高風險且耗時的設備升級、資料搬移或昂貴的租約。不僅如此，多樣化的Evergreen訂閱方案：Evergreen//Forever、Evergreen//Flex及Evergreen//One能為金融機構帶來財務與營運的靈活性與持續創新能力，其完整豐富的方案內容從傳統的設備持有、到保證服務品質的儲存即服務（Storage as-a-Service）應有盡有。經由Evergreen方案的不斷現代化，97％的Pure Storage陣列在超過五年之後依然能繼續服務。

時至今日，全球9家10大投資銀行、7家10大資產管理公司、5家10大保險公司都採用Pure Storage來提升資料效能、降低整體持有成本（TCO）、實現更高的靈活性，並且降低停機時間，進而帶來一種更優秀的客戶體驗。也因此，Pure Storage的金融服務業務在去年創下了歷史紀錄，2022會計年度的年成長率突破30％。

Frost Bank伺服器與儲存服務經理David Coindreau對此表示，身為一家在美國德州擁有150家分行、1,200台ATM的金融機構，IT與儲存基礎架構一直是Frost Bank的成功關鍵。在Frost，幾乎每個應用程式都是在Pure Storage FlashArray上執行，以實現最大的運轉率與更快的備份時間。我們當初決定採用Pure的最大一項因素就是他們的Evergreen儲存方案。採用Evergreen方案之後，我就能輕鬆避開複雜、高風險、又昂貴的堆疊式升級與資料搬移，而這樣的情況以前大約每三到五年就要經歷一次。

Admiral Group平台服務總監Chris Bevan則說，資料是Admiral業務營運的核心，從第一次接觸客戶到理賠及保險聚合網站上的報價，一切都得仰賴快速處理與分析資料的能力。從FlashArray、FlashBlade、Pure1到Evergreen//Forever，Pure Storage已成為我們業務的關鍵基礎。有了FlashArray//X，保險費率變更的計算加快了98％，不僅能為客戶提供最好的報價，更提高了我們登上保險整合網站10大排行榜的機會。有了FlashBlade之後，我們的備份完成時間從原本的30小時縮短到40分鐘。最後，Pure的Evergreen//Forever訂閱方案讓我們省下50％以上傳統堆疊式升級的成本。

Toyota Finance New Zealand IT經理Darren Wiseman表示，在經歷了遲緩的舊式儲存系統難以管理、擴充昂貴的挑戰之後，現在我們已經在Pure Storage這套穩定、快速、易用的儲存環境下運行多年。最近我們才剛升級我們最原始的Pure Storage系統，完全沒有停機。相較於我們原本的舊式儲存系統，Pure不僅速度更快、更少出狀況，而且讓我們省下更多時間投入真正幫助我們提升實力得以在金融市場維持競爭優勢的專案上。