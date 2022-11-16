DRAM廠南亞科技16日榮獲由台灣企業永續學院主辦的《2022台灣企業永續獎，TCSA》暨《2022全球企業永續獎，GCSA》多項大獎。

南亞科技今年再度榮獲「台灣十大永續典範企業獎」及「企業永續報告白金獎」，在永續單項績效方面，蟬聯「創新成長領袖獎」、「水資源管理領袖獎」、「循環經濟領袖獎」及「資訊安全領袖獎」，並首度獲得「透明誠信領袖獎」及「創意溝通領袖獎」。同時，南亞科技總經理李培瑛榮獲GCSA「傑出人物獎」（Outstanding Professional）。

李培瑛表示，南亞科技自2017年起參與台灣企業永續獎評選，已連續6年獲獎，很榮幸今年能夠持續入選十大永續典範企業。南亞科技將與全球供應商及客戶合作，並藉由ESG核心關鍵：「創新，人才，綠色產品及綠色製造」來達成智慧世代最佳記憶體夥伴的願景。

南亞科技長期投入技術自主，加速跨世代先進產品開發、鼓勵創新及發展智慧財產權，2022累計專利數逾5,900件，近五年提升近2倍。公司重視人才培育與發展，三度獲得勞動部頒發「人才發展品質管理系統」（Talent Quality-management System，TTQS）金牌認證。公司積極扎根記憶體人才培育，與12所學校推廣產學及實習計畫，成立半導體人才培育學院和記憶體碩士學程。

南亞科技落實綠色生產及再生能源使用，2021年節能產品佔營收的87％，協助客戶節省逾7.1億度電力。2022年更與明志科技大學工業設計系合作，將廠內廢水電解回收成金屬銅，再結合學生創意，設計成環境永續的禮品，實踐循環經濟也推廣年輕世代的環保意識。

在永續供應鏈方面，公司除建立完善風險評估、稽核及輔導架構，同時積極與供應商交流，評估及思考未來在環境面及社會面共好之合作方案。在環境永續方面，南亞科技連續兩年獲得CDP氣候變遷A List及水安全領導級，連續兩年榮獲「國家企業環保獎」，2022年11月成為國際半導體產業協會（SEMI）氣候行動聯盟（Semiconductor Climate Consortium，SCC）的發起會員，連結國內外產業鏈對抗氣候變遷，發揮ESG正向影響力，共同守護地球、邁向淨零。