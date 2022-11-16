TCSA台灣永續企業獎16日舉辦第15屆頒獎典禮，聯電以卓越的永續績效表現，蟬聯最高榮譽「台灣十大永續典範企業獎」，並一舉挺進製造業組前三名，再創佳績。聯電長年致力ESG資訊揭露之詳實及透明，亦獲得「企業永續報告獎」白金等級之肯定。

代表出席受獎的聯電副總經理廖木良表示，半導體晶圓製造產業不只是未來科技發展的驅動者，更應是ESG實踐的先驅者，對全球永續發展有著關鍵的影響力。聯電長期深耕環境、社會及治理三大面向，不僅領先全球晶圓代工業者，承諾2050年淨零排放，更擘劃2030年永續策略藍圖，讓ESG成為公司文化的核心價值，確保公司能以符合永續核心精神的方式穩健成長，一步一腳印實現「以人為本、與環境共生、與社會共榮」的永續願景。

十大永續典範企業是以企業ESG綜合績效進行評選。在公司治理方面，聯電積極落實董事多元化政策，不僅獨立董事席次過半，女性董事占比更為晶圓代工業之冠；在環境永續方面，聯電於2021年宣示2050年淨零排放，持續透過科學基礎減碳目標規劃減碳路徑，亦攜手價值鏈夥伴邁向淨零；在社會共融方面，聯電以「培力青年人才」、「倡議環境保護」及「關懷社會弱勢」三大策略主軸，持續推動社會公益，致力成為共好社會的最佳後盾。

聯電自2008年參賽以來，每年均獲得企業永續報告獎肯定，為國內企業之最，並連續5年獲得最高等級白金獎殊榮。而聯電永續報告書經公信第三方「三重檢驗」－分別通過GRI永續性報導準則、永續會計準則委員會（SASB）半導體業準則AA1000ASv3 TYPE II高度保證等級標準驗證，並於氣候變遷財務揭露框架（TCFD）績效評核中評定為最高等級「標竿者」，高規格確保資訊揭露品質及可信度。

隨著ESG永續議題的興起，企業界也非常積極提出因應永續發展的相應措施，因此各項評比競爭激烈更甚以往。2022年聯電於國內各ESG代表獎項屢傳捷報，繼連續8年入選「公司治理評鑑Top5%」、「天下永續公民獎-大型企業組Top 10」、及連續20年獲頒環保署「企業環保獎」後，再度獲得台灣永續獎兩項大獎肯定，在在揭示聯電多年推動企業永續作為的堅持與成果。