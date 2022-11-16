領先於智能電源和智能感知技術的安森美（onsemi），宣佈賓士在其牽引逆變器中採用安森美的碳化矽（SiC）技術，這是兩家公司戰略合作的一部分。安森美的VE-Trac SiC模組提高了賓士純電動汽車VISION EQXX牽引逆變器的能效並減輕了其重量，使電動汽車的續航里程增加10％。這款電動汽車完成了從德國Stuttgart到英國Silverstone的1,202公里（747英里）旅程，保持了單次充電後最遠的行駛距離記錄。

VISION EQXX在電動車的續航能力和能效方面創立了新標準，同時仍保留可持續理念和奢華的特點，每100公里（62英里）消耗的電量不到10 kWh。這是因為其基準牽引系數僅0.17，設計輕量化，滾動阻力更小，並使用比同類電池少50％空間（重量輕30％）的電池來儲存100kWh電能。達到這前所未有的續航里程的關鍵是一個電氣系統，該系統確保儲存在牽引用電池中的電能有95％能到達車輪，相較於只有約30％左右的電能能到達車輪的內燃機（ICE）車輛，這是一個巨大的改進。

安森美執行副總裁兼電源方案部總經理Simon Keeton說，安森美不僅擁有卓越的SiC技術，讓電動車續航里程更遠，還為客戶提供SiC方案的供應保證，為生產提供必要規模的支援，並提供廣泛的智能電源和智能感知方案組合。因為我們的SiC方案提供高能效，所以客戶無需在電池成本和車輛的續航能力之間進行權衡取捨。

安森美差異化的一個核心部份是在封裝方面的專長，這不僅有利於改善散熱和提高功率輸出，同時佔用空間比最接近的競品更小，還能降低電源模組的重量和成本。安森美是唯一具有端對端SiC供應能力的大規模SiC方案供應商，包括大規模的SiC晶錠生長、基板、磊晶、元件製造、一流的整合模組和分離式封裝解決方案。