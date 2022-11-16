一名50多歲陳姓女子與30多歲陳姓女子，分別於社群軟體認識不明男子，被對方誆騙投資虛擬貨幣，引導被害者向親友借錢，或是反覆將款項在多種網路錢包轉帳，家人們發現後向竹東分局警方報案，警方緊急聯絡銀行將帳戶圈存，成功攔阻詐騙，兩件詐騙案件金額分別為新台幣450萬及715萬，總金額達新台幣1100多萬。

竹東警分局竹東派出所日前連續接獲2件民眾報案，稱家人疑似遭到詐騙，苦苦相勸仍不相信落入詐騙圈饕，所幸經警方了解來龍去脈，並反覆苦勸被害人，迅速匯集相關資料，聯絡收款銀行將對方帳戶圈存，成功攔阻詐騙，讓民眾懸崖勒馬，守護千萬財產。

據了解，50多歲陳姓女子於社群軟體認識不明男子，假藉投資名義，慫恿陳女至投資網站申請帳號，並稱會帶領線上投資虛擬貨幣，誆稱保證獲利、穩賺不賠，稱其已短期獲利200多萬元，誘使陳女向身邊親友借錢以加大投資，原以為匯出去血汗錢再也拿不回來，所幸在警方努力之下，及時將對方帳戶圈存，守住龐大資產。

另一件為一名30多歲陳姓女子亦在社群軟體不明男子，介紹她下載多個儲蓄APP，稱可教導投資多種虛擬貨幣，引導陳女到銀行匯多筆款項，之後反覆將款項在多種網路錢包轉帳，所幸家人察覺有異，及時請警方到場了解，最後經警方一番分析、勸說，總算勸得當事人回心轉意，並完成帳戶圈存，保護自身財產。

警方呼籲民眾應留意目前諸多詐騙手法，如假投資、解除分期付款、購買遊戲點數、虛擬貨幣、ATM操作匯款等，若發覺有所疑慮應先撥打110或165反詐騙專線求證，對是類詐騙電話切勿相信、無須理會，以免財產遭不肖集團詐取。