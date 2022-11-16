「歧視零容忍」是國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉一再強調的，他說，家有特殊兒的父母親真的很辛苦，他們也都希望特殊兒能學會生活自理的能力，看到新聞報導一位慢飛天使為買40元炸物，卻發現忘記帶錢而遭老闆報警的遺憾事件，感到非常痛心，而這也讓他決心要改善屏東縣的無障礙環境。

蘇清泉指出，他還記得在今年8月5日下午，特別安排特殊需求人士社會住宅的小型座談會，參與的成員有單位組織理事長、主管、社工、家長、學者等，他在會中承諾會為特殊需求族群爭取更合理的福祉與福利。

蘇清泉說，他看到社會上還是偶爾會發生對特殊需求人士的不當對待，感到憂心與不捨，尤其是屏東縣的無障礙環境改善評比是全台最後一名。

他說，特殊需求者因其特殊狀況不一樣，需求也不一樣，例如有些是認知能力比較有挑戰，有些是社會互動上的不足，而有些是肢體活動的不俐落，不一樣的需求要有不一樣的對待重點，但是最基本的接納、體諒、包容、同理等友善態度是一樣的。

他說，若他當選，未來除了改善優化特殊教育環境，積極創造更友善、無障礙環法之外，也會透過落實家庭教育的方式，讓家長們在家裡也能從小教養孩子成為能尊重多元文化的人，讓屏東縣成為一個充滿愛與包容的地方。

他強調，未來他會以歐美國家的特殊教育政策作為指標，歐洲有許多國家把特殊教育列為大學、高等教育的必修通事教育，理由是青年未來不管從事哪一個領域的工作，都會接觸到特殊需求者，或是家裡就有特殊需求的家人，這樣的理念值得施政者參考。

他說，即使這個政策是屬於中央教育部，但地方政府可以透過各種管道，在中小學的自編教材裡，讓學生從小就具備特殊教育的基本觀念，知道如何與身邊有特殊需求的同學相處，創造共容、共融、共榮的社會。