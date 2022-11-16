高揚凱兩次在拜票行程中遇到蔣萬安太太石舫亘，高揚凱捨棄鎂光燈焦點，自動跑到蔣太太身旁護衛一個孕婦的安全。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

台北市議員第六選區（大安、文山區）有27個候選人角逐13席，是競爭最慘烈的選區，在選戰最後關頭，一片搶救聲中，國民黨提名新人戰將9號高揚凱，除了自己全力衝刺拚過關外，也關心國民黨的整體利益，他的搶救訴求「私不廢公」，顯得非常不一樣。

對於高揚凱這種「私不廢公」的訴求，了解地方政治生態的前輩指出，高揚凱是一個新人，一路奮戰、苦戰，到最緊張的關頭，除了自己力拚衝刺外，還在考量黨的整體利益，顯得有點傻氣，卻傻得可愛。

這位前輩表示，「忠厚善良、不以私害公」是高揚凱的個性使然；高揚凱在自己臉書上曾提到，創黨總理孫中山先生所揭櫫的「天下為公」精神，應是國民黨「黨魂」的核心所在。

高揚凱說，只要國民黨的戰將能以「大公精神」來超越拉幫結派、黨同伐異的「私性政治」，國民黨必能重振黨魂，很快壯大起來；因此，早在初選階段，高揚凱就認為，「不自己指定戰場、不踐踏同志的身軀鮮血前進、不站在黨的肩膀上墊高自己，這是作為國民黨戰將的基本品格。」

對高揚凱而言，在競選中不經意流露的小動作，更可見到他「忠厚善良」的本性；例如，同黨戰友楊植斗因街講不小心摔傷，他送上雞精表達慰問、祝福，提醒楊「拚選舉也要保重身體」，就是一種對同袍關愛的自然流露。

此外，高揚凱兩次在拜票行程中遇到蔣萬安太太石舫亘，高揚凱捨棄鎂光燈焦點，自動跑到蔣太太身旁護衛一個孕婦的安全；在街頭拜票時，高喊「市長支持6號蔣萬安」，也比「議員牽成9號高揚凱」更賣力大聲；高揚凱在競選中「忠厚」的性格不時流露。

高揚凱認為，選戰雖離不開算計，但絕不能失去人性，所謂「傻人有傻福」，高揚凱這種「傻得可愛」的忠厚性格，更能吸引選民的青睞，而在投票日用選票來表達對高揚凱的肯定和鼓勵。