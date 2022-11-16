YOYO家族的哥哥姐姐陪伴無數人的童年，然而今(16日)驚傳第一代鳳梨哥哥簡義隆驟逝，並經親弟在臉書證實他已在昨(15日)早晨離世的消息，內文提及跟簡義隆比較熟的人都知道2年前就有突發症狀，然而這次被家人察覺已為時已晚，目前在處理後事。對此，昔日幼幼台的同事西瓜哥哥(李岳)也在臉書呼籲不要胡亂揣測死因，感嘆「就讓他平靜的走吧。」

身為鳳梨哥哥學長的李岳，離開幼幼台已有15年。他在臉書開頭就嚴肅表示，許多人誤會他的死因，但其實簡義隆的身體狀況一直不佳，過往也有類似經驗，不過無論如何，李岳都想公開呼籲：「不要在網(路)上分析他的過往，逝者已矣，就讓他平靜的走吧」，顯然相當憂心昔日戰友被做文章。

鳳梨親弟在臉書強調簡義隆2年前就有突發狀況。(圖/Longer Chien FB)

而除了李岳，當時與簡義隆同期的女星米可白(前葡萄姐姐)也透過經紀人表示哀悼，根據《TVBS新聞網》報導，米可白透露自己是看到新聞才知道，內心很震驚，此外，米可白也想拜託大家多給他的家人一點私人空間。而稍早身為幼幼台元老的香蕉哥哥也在限時動態感性哀悼：「每顆星星都曾經擁有美麗的光芒，願逝者安息當個快樂的天使，家人們也保重身體，美好的回憶會永久留存」，言語真摯又充滿感情。