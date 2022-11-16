(大江生醫黃千恬永續長。圖／業者提供）2022第十五屆「TCSA台灣企業永續獎」，大江生醫(8436)一口氣抱走「臺灣百大永續典範企業獎」 、「循環經濟領袖獎」、「永續報告獎銅級」等大獎，該公司在生技領域獨創的「農廢成金」循環經濟開發路線，成功造就環境潔凈、產品創新、功效卓越與農民財源等多贏局面，備受關注。立法院游錫?院長親臨致詞時表示，氣候變遷需要大家共同努力，阻止環境惡化，面對未來物種、生態將面臨的威脅。期待獲獎企業支持有機農業，幫助土地與生態復育，透過綠色製程、綠色產品，實現友善地球。大江是台灣首家獲邀加入國際再生能源最高倡議組織RE100之企業，並於屏東打造二座美國LEED標章綠建築，以綠能製造，為客戶打造零碳排製程的功能食品與護膚品產品，成就63國客戶品牌在環境永續上的理念。此次，大江是在「農廢成金」循環經濟的研發路線上，獲主辦方頒發循環經濟領袖獎並被評選為代表專案，台灣每年產出400至500萬噸的農業廢棄物，且棄置過程會產生溫室氣體潛勢相當高的甲烷，大部分的農民沒有能力處理這些廢棄物，最終處置方式大約有30%被送去掩埋、50%作為堆肥。大江生醫自2012年開始，啟動了「農廢成金」循環經濟專案，原本從未被善加利用的農業廢棄物，透過大江獨家「生物挖礦平台」探索功效成分，開發出包含助眠、抗落髮、減脂、護肝等保健功效，受到全球63國廣大客戶的迴響與認同。大江持續每年投入5%以上營收於尖端科研與功效驗證，並將獨有技術延伸至三大永續目標：台灣農業副產品的價值極大化、緩解糧食浪費和高碳排放、促進社區共融。