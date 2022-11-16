（第一金控及第一銀行積極落實ESG，囊括台灣企業永續獎六項大獎，由金管會副主委蕭翠玲(左)頒獎，第一金控暨第一銀行董事長邱月琴(右)受獎。 圖／第一金控提供） 全方位檢視企業是否將永續經營策略涵蓋ESG（環境、社會、公司治理）各面向，並與聯合國永續發展目標（SDGs）連結之2022年台灣企業永續獎揭曉，第一金控連同旗下銀行子公司囊括「台灣百大永續典範企業獎」、「台灣企業永續報告獎—金融及保險業白金獎」、「氣候領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「資訊安全領袖獎」及「社會共融領袖獎」等6項大獎。第一金自2011年起即關注ESG議題，順應國際永續發展趨勢，積極建置企業永續之管理架構，強化氣候變遷治理能力，推動ESG多元創新之成果取得多項ISO驗證，高度連結15項SDGs之52項細項目標，獲「台灣百大永續典範企業獎」。且2021年永續報告書GRI準則驗證等級提升為高度保證等級，並取得SASB商業銀行及消費金融兩項行業準則會計師確信報告，強化ESG資訊揭露之品質及有效性，蟬聯企業永續報告類之最高榮譽白金獎。第一金ESG發展策略連結核心業務，子公司第一銀行為首家簽署加入赤道原則協會（EPA）的公股銀行，迄今已承作7件專案融資，並將ESG審查因子納入投融資決策過程，落實環境及社會風險控管，更推出「永續績效連結貸款專案」，對環境績效指標較前一年度改善之企業給予優惠利率，至2022年10月底總計核准58戶，核准額度954億元。另發行ESG相關概念基金、綠色債券，成功募集並管理6.82億元綠能基金，同時投資3億元興建太陽能電廠，預估年減二氧化碳排放量約5.65萬公噸，約145座大安森林公園年吸碳量；並響應2050年國家淨零排放目標，2022年8月加入「碳核算金融聯盟」（Partnership for Carbon Accounting Financials,PCAF），並依PCAF建議之方法學進行範疇三投融資財務碳排放量盤查，11月更加入「科學基礎減量目標倡議」（Science Based Target initiative, SBTi），釐清鑑別自身營運及投融資部位碳排情形，持續將淨零排放思維納入投、融資決策過程，降低對高污染及高耗能產業投融資比重，以達成國家淨零排放之承諾。此外，一銀「薪資管理平台」透過提供透明資訊，結合超個人化AI智能行銷，讓每位薪轉戶獲得專屬產品與優惠推薦，讓財富管理成為普惠金融，平台成立至今已累積415萬次瀏覽量，回訪率高外，更有逾9成客戶給予正面滿意度，即使面臨疫情衝擊，客戶累積平均資產餘額仍成長21％，蟬聯「創新成長領袖獎」。同時，一銀近年亦持續於資安發展及創新研發不斷精進，而獲「資訊安全領袖獎」肯定，未來更將持續運用新興技術強化資安防禦監控、落實核心業務資安防護及守護新業務安全發展，提升資安防禦量能。第一金響應2050淨零排放轉型政策，已訂定集團範疇一、二之SBT減量目標，每年須較基準年（2021年）減量4.2％，亦緊跟國際減碳及再生能源趨勢，持續提升自身營運減碳績效，至今海內外已有34棟綠建築，並將擴大使用綠電至19處營業據點。第一金亦積極響應獎勵生育政策，逐年提高員工生育補助金額，近5年累計誕育逾1,200名新生兒。而為保護員工安全與健康，導入「ISO 45001職業安全衛生管理系統」獲BSI驗證並取得證書，亦獲勞動部「永續報告公開職業健康與安全指標之績優企業」。近日更加入提倡蔬食友善環境之行列，員工餐廳推出「樂活蔬食餐」，鼓勵員工從日常飲食以實際行動減碳愛地球。一銀亦發行「綠色信用卡」綠活卡提撥千分之二消費金額，攜手客戶及供應商協助偏鄉弱勢機構汰換節能LED燈具，累計減少二氧化碳排放量已突破600公噸，另秉持「在地經營 在地關懷」精神，持續透過綠色關懷、社會關懷、藝術文創、體育競技四大公益策略，整合集團資源及社會力量，解決社會及環境問題；2022年特別聚焦改善臺灣「無醫鄉」，協助花蓮縣牙醫師公會提升「瑞穗牙科醫療站」設備及臺大醫院金山分院建置中繼病房，讓當地居民得以就近就醫，免去長途求醫之不便，蟬聯「社會共融領袖獎」。第一金於ESG的卓越績效不僅獲國際三大永續指數（DJSI、MSCI及FTSE）肯定，CDP（Carbon Disclosure Project,碳揭露專案）更連續四年居Leadership Level領導等級，也是唯一連續四年獲「國家企業環保獎」最高榮譽巨擘獎之金融業，亦連續7年獲BSI（英國標準協會）頒獎肯定，連續2年蟬聯「永續韌性領航獎」。繼統籌成立公股金融事業ESG倡議平台後，亦獲金管會選入永續金融先行者聯盟成員。展望未來，第一金將擴大推動ESG工程，深化永續治理文化，接軌國際永續規範與倡議，持續創新永續作為，打造健全的永續金融生態圈，戮力邁向2050淨零排放之目標。