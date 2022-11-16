2022「台灣企業永續獎」頒獎典禮16日公布結果，富邦金控及旗下子公司共計拿下13座獎項！富邦金控董事長蔡明興表示，永續行動不只是要滿足客戶、員工或利害關係人的需求，更是要負起企業責任，成為產業標竿企業，帶領社會共好前進。富邦金控從金融與非金融層面著手，深耕綠色金融、承諾減碳淨零，將持續攜手價值鏈夥伴共促低碳轉型。

富邦金控以「永續策略新布局，實踐金融與非金融影響力」為主題，整合富邦金融職能及運動品牌資源，在金融與非金融領域最大化正向影響力，連續三年蟬聯「台灣十大永續典範企業獎」。

富邦金控並獲三獎項：提出的「Run For Green」ESG倡議結合夥伴關係，榮獲「創意溝通領袖獎」；全面提升生產、育兒補助措施，增進員工幸福感，獲「人才發展領袖獎」肯定；面對推陳出新的數位金融服務，富邦金控持續精進資訊安全治理與防護能力，榮獲「資訊安全領袖獎」。

金控及子公司獲永續報告書獎三大獎：白金級(富邦金控)、金級(富邦產險)、銅級(富邦人壽)。特別的是，富邦金控發布之2021年永續報告書除持續揭露SASB (Sustainability Accounting Standards Board) 指標，更率台灣企業之先，為首家全面對應並揭露世界經濟論壇之利害關係人資本主義的永續性指標Stakeholder Capitalism Metrics (SCM)，在展現富邦透過金融商業活動創造出豐饒環境社會的同時，也揭示未來成長趨勢。

此外，金控及子公司並在永續單項績效獎遍地開花，累計九座獎項：資訊安全領袖獎(富邦金控、富邦人壽、台北富邦銀行)、創意溝通領袖獎(富邦金控、富邦人壽) 、人才發展領袖獎(富邦金控)、性別平等領袖獎(富邦證券)、創新成長領袖獎(台北富邦銀行)、社會共融領袖獎(台北富邦銀行)。展望未來，富邦將持續發揮正向影響力，領航金融業邁向淨零探排之路。