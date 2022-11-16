勞動部16日於格萊天漾大飯店舉行「2022促進中高齡者及高齡者就業績優獎」頒獎典禮，由勞動部部長許銘春親自頒獎，除肯定得獎單位及得獎者致力協助中高齡者及高齡者就業之努力，期藉此激勵更多單位參與響應進用中高齡者及高齡者，共同建構友善就業環境。

許銘春表示，隨著我國人口高齡化趨勢，中高齡族群已成為我國勞動市場中重要的人力資源，感謝在場的得獎單位在這2年疫情嚴峻環境之下，仍持續重視並善用中高齡及高齡員工的智慧及經驗，協助事業單位穩定經營成長，正如同本次活動蕭青陽大師設計的獎座理念，中高齡及高齡員工和企業間就像齒輪一樣環環相扣，缺一不可，相互合作就能產生無窮力量。

今年得獎單位已洞見未來勞動力新趨勢，主動依據中高齡者及高齡者特質及需求，進行職務調整或開發，並提供各項友善措施。其中，藏壽司盤點出餐流程，借重中高齡者及高齡者處理食材的長才把關餐點品質及衛生，量身打造「品衛員」新創職務；群創光電特別為中高齡員工成立樂齡發展部，協助員工生涯發展及財務規劃，照顧員工退休生活；統一超商已設立7家樂齡門市，透過職務再設計打造友善熟齡場域，吸引在地中高齡者及高齡者光臨消費，打開未來高齡消費新商機；永芳鐵鍊以原有薪資回聘70歲已退休高齡員工擔任技術指導，傳承技術經驗給青年世代，創造世代共榮的職場。

另，非營利組織及機構也致力於提供友善措施，如錸德文教基金會近年來與日本長照發展產業合作，指派高齡員工出國參訓學習照護技術汲取經驗，並聘請職能治療師提供中高齡及高齡員工健康照護諮詢；屏東椰子園老人養護之家提供中高齡照服員就業輔具協助省力及減少職業傷害，培養在地中高齡者投入照顧服務，以在地人照顧在地人理念發展照顧產業。

此外，績優人員獎部分，遠百企業永和分公司的王莉莉人資課長，將推動中高齡者及高齡者就業服務視為個人志業，依中高齡特色啟動專案招募計畫，主動分享及推廣事業單位進用中高齡者，也在職場中推動世代合作，鼓勵青銀世代互為導師。以上種種績優事蹟足為各界表率，這些友善措施幫助的不只是中高齡者及高齡者，也能有效凝聚員工向心力及降低離職率，無疑對企業及員工都是雙贏的成果。

許銘春表示，為支持中高齡者及高齡者就業，勞動部自2020年12月4日推行《中高齡者及高齡者就業促進法》，依最新統計，中高齡者勞動參與率達65.55％及高齡者勞動參與率為9.57％，分別較專法施行前成長1.35％及0.45％，增加12.8萬名中高齡及高齡勞動力，未來將持續落實推動專法，提升中高齡者及高齡者勞動參與。

勞動部表示，這次的獲獎單位及人員都是事業單位及從業人員的楷模與典範，期許今日這些優良事蹟及作法能發揮擴散效應，帶動更多事業單位響應推動，勞動部希望藉由這次頒獎典禮，樹立友善銀髮職場新風範，與企業及勞工共同營造友善中高齡及高齡者的職場環境。