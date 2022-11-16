金門縣救國團除了關懷長者食安與身心健康外，也贈送好消化的長米五袋及加菜金(圖／真善美聯誼會提供)

「真善美聯誼會」團員與安老組長者一起進行「樂活、健康」陪伴及唱跳活動，陪伴長者開心度過愉快的一天(圖／真善美聯誼會提供)

金門縣救國團旗下女性慈善組織「真善美聯誼會」，今(16)日由會長洪慧玉、副會長李月黎帶領美麗的天使團隊赴大同之家辦理「守護記憶，樂活健康」主題活動，關懷與慰問安養老人，並致贈加菜金，陪伴長者開心度過愉快的一天。

推衍此次活動的幕後推手其實源自金門縣救國團的善行義舉，今日救國團一行浩浩湯湯由主委陳金福、急難救助委員馬志亮、總幹事陳林淳帶領「真善美聯誼會」慈善天使們前往大同之家。在大同之家主任翁秝蓁歡迎下，「真善美聯誼會」女性委員包含李素治、蘇莉云、許雪芳、呂宜蓉與安老組長者一起進行「樂活、健康」陪伴及唱跳活動。

金門縣救國團除了關懷長者食安與身心健康外，也贈送好消化的長米五袋及加菜金，主委陳金福表示，希望金門的長者都能「樂活、健康」，他個人所做的只是取之社會、回饋社會。能夠幫助別人是難得的福氣，希望金門救國團及「真善美聯誼會」能廣傳福氣給需要被關心的人。本次活動共約有50位長者參與，溫馨愉悅。

大同之家主任翁秝蓁表示，長者很期待今天救國團的蒞臨，尤其看到這群由洪慧玉會長帶領的資深、美麗的天使「真善美聯誼會」團隊，令她耳目一新。她非常感謝陳金福貢糖賢伉儷、馬家麵線賢伉儷、「真善美聯誼會」女性天使的陪伴。

在一連串的團康遊戲、防跌運動後，長者們與救國團交流，開心度過身心愉快的一天，長者們也表達希望真善美團隊再來的盛情。真善美聯誼會長洪慧玉希望透過更多的關懷活動，展現金門女性的溫柔與知性，未來「真善美聯誼會」慈善天使也會繼續為社會做更多貢獻。