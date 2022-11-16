羅巧倫與劇中兒子張書偉首次對戲都相當精彩。（民視提供）

羅巧倫劇中飾演張書偉的媽媽。（民視提供）

張書偉穿西裝帥氣，吸引不少廠商上門。（民視提供）

藝人羅巧倫16日在臉書宣布成功取卵兩顆，渴望結婚生子的她又朝目標邁進一步。戲劇人生裡的她則跟張書偉在民視《市井豪門》演母子，羅巧倫飾演的李秋月劇中經歷老公意外身亡，深受打擊，兒子林國勝(張書偉飾)也遠赴美國念書，兩人關係降至冰點。羅巧倫表示和張書偉拍攝母子談心時間，她一聽到張書偉對她的冷眼冷語，當場就哭了。

羅巧倫說，那場戲明明不需要哭，但自己現階段很努力凍卵要生小孩，想到如果未來小孩對她這樣冷淡，她真的會抑鬱不已，尤其母子兩人這麼久沒見面，還要忍受這樣的態度。不過她哭完之後，張書偉就拍拍她的肩膀說：「歹勢啦！這樣傷妳的心，但妳是演過我媽媽當中最漂亮的一位喔！」讓羅巧倫馬上破涕為笑。

羅巧倫忙拍戲也為了將來生小孩而努力中，她表示這一次很順利成功取到２顆卵子，感謝劇組讓她有空檔去回診，目前就等待醫師進一步的好消息，希望早日夢想成真。她離開醫院後也立刻回到Ｎ《市井豪門》劇組，繼續拍戲。

她說張書偉的戲感很好，每一次對戲都相當投入，相信兩人的默契也會越來越好。張書偉也很高興可以演羅巧倫兒子，但因為角色林國勝跟媽媽不熟，所以在劇中有刻意減少叫她媽媽的次數，他發現當大家在叫媽媽的時候，表示兩人的關係是很親暱的，所以在設計上有做這個小小的安排。

張書偉劇中飾演一心想替爸爸報仇的林國勝，他說角色多面且陰暗，有觀察小時候的林國勝，發現就是斯文又客氣，他特別把童星的眼神留到長大後。但因角色太暗黑，常常下戲還是心情不好，不過這劇組大家感情都很好，演員也很熟都會互開玩笑，或者講講笑話，讓他可以暫時脫離抑鬱的情緒。除了角色個性的揣摩，他也為此角色添購許多西服，他說很難得有一部戲都讓他穿西裝演出，造型師每天為他的穿搭拍照時，都稱讚他可以拍西服的型錄，播出後也有許多廠商邀約代言，讓他又驚又喜。