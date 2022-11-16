為滿足民眾對殯葬相關服務的需求、強化殯葬設施，台中市政府規畫在東勢區第一公墓新建納骨塔，16日舉行開工典禮，建設局長陳大田表示，新納骨塔預計提供3萬個骨灰(骸)櫃位，盼打造為「來者以遊」、「生者以慰」、「逝者以安」的治喪環境，預計2025年完工、2026年啟用。

東勢區第一公墓新建納骨塔開工典禮由陳大田主持，他表示，該工程經費3億2500萬元，將規畫興建地上4層建築，內部設有服務中心、家屬休息室、祭祀大廳、骨骸櫃區及骨灰櫃區、牌位區等設施，另設有室外景觀治洪池、可停放82輛車的停車場等。

陳大田強調，該園區的設計理念是以遊園概念串聯殯葬園區空間序列，園區內提供靜謐優雅的步行空間，並規畫有觀景、駐留、活動性質兼具的戶外空間。

陳大田指出，東勢區第一公墓公園化納骨堂目前已趨於飽和，民眾引頸期盼新建第二座，市府近年來陸續啟用潭子生命紀念館、東勢殯儀館、神岡無主聚寶盆，以及剛完工的外埔納骨塔，另也推動太平區第一花園公墓第三座納骨塔、北屯區第28公墓納骨塔，同時在台中9個區增設納骨塔櫃位及神主牌位等設施。

民政局表示，民眾喪葬觀念持續轉變，喪葬火化率提升，而東勢區目前只有一座公園化納骨堂，納骨塔位需求日趨增加，市府積極活化公墓用地、改善殯葬設施。