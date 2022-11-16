水果家族第一代「鳳梨哥哥」簡義隆昨（15日）驚傳猝逝，其弟證實噩耗，透露2年前就發生突發狀況，「只能說我們也很難過這次已經沒有上次的幸運，等家人發現時已經都來不及了。」而簡義隆生前心情低落，多次PO感性文，12日更直言「最後一夜的預感」，並感謝遇過的每個人，粉絲驚呼：「原來這篇文章是個預告，不要離開啊！」

簡義隆逝世前幾天，常在臉書分享有關心靈成長的影片、小語，12日晚間更在淚崩的藍色背景圖上寫道：「有一種要完成最後一夜的預感」，不過他沒多加解釋原因，僅感性地說：「謝謝來過我身邊的每一個你，尤其幫我陪我，與我有過笑和淚的感動的，將永銘於心。」

簡義隆3天前的PO文竟一語成讖。（圖／翻攝臉書@Longer Chien）

面對網友的關心，簡義隆當時透露：「昨晚有種說不出的不舒服」、「好險今天還醒來」，另一名網友用開玩笑的方式勉勵：「要辭世了嗎⋯哈，只要還在呼吸就打起精神來吧⋯加油！」簡義隆驚吐：「那晚是有點快那樣沒錯」。事隔3天竟一語成讖，網友不敢相信事實，悲喊：「原來這篇文章是個預告，不要離開啊！」、「前幾天看你po你覺得今晚就是你最後一晚的文，想說你最近應該是心情低落，但是沒想到你會這樣就離開我們，太錯愕了。」

簡義隆2、3天前就有不好的預感。（圖／翻攝臉書@Longer Chien）

簡義隆弟弟15日透過哥哥的臉書，證實簡義隆一早離開人世，「如果跟他認識較久的朋友，應該知道前兩年就有曾經出現突發狀況，只能說我們也很難過這次已經沒有上次的幸運，等家人發現時已經都來不及了。」弟弟大嘆人生無常，昨天還有互動，今天就忽然離世，感到難過、不捨和無可奈何。

由於事情來得突然，簡家正在摸索、詢問關於後事的處理，簡義隆弟弟希望外界能給予多一點包容，「更多的細節容我們為他保留著，也讓我們有時間與盡可能平靜的心情來處理他的後事，請大家給予祝福與祈禱就好。」