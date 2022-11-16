總獎金台幣315萬台幣的2022肇喜登峰巡迴賽第6站苙億公開賽，16日在台中球場進行第二回合，張緯綸打出低於標準桿5桿的65桿（標準桿為70桿），劉嚴鴻打66桿、洪健堯揮出68桿，3人同以兩回合總桿低於標準桿6桿的134桿，暫時並列領先。

張緯綸這回合6博蒂、1柏忌，打出全場本日最低桿，他表示今天的木桿、鐵桿與切桿都還OK，以第7洞4桿洞採取打高拋球救par是今天自己的代表作，這一洞他開球歪到隔壁洞球道，距旗洞40碼，進攻路線有樹阻擋，他揮出漂亮的高拋球打上果嶺，距洞5呎，一推進洞救par。

肇喜登峰巡迴賽年度獎金排名暫居第1的劉嚴鴻，比暫居第3的何祐誠累積獎金多出50萬，這場比賽只要穩定發揮、甚至爭冠，應可穩坐今年度肇喜登峰巡迴賽獎金王寶座。

維持並列領先的洪健堯，和張緯綸都是上周剛打完亞巡賽的埃及國際賽就趕回台參賽，他指出，連續兩天與台巡賽史上最年輕冠名贊助商林紹白同組比賽，看他以業餘選手身份參賽、今天打出84桿，覺得他進步很多，「也要特別感謝他辦這場比賽讓我們磨練，本周維持手感，下周起繼續出國征戰亞巡兩項比賽。」

18位參賽業餘選手中，以許柏丞打出69桿，兩回合總桿142桿最佳，暫並居職業榜第44位，成為唯一晉級後兩回合決賽的業餘選手。