受制PVC行情低迷，華夏（1305）營運苦吞連二季虧損。華夏認為，大陸PVC社會庫存雖高於去年同期，但已降至30餘萬噸，原預期年底至春節期間高庫存壓力有望提早見到紓解，而大陸防疫政策鬆綁、房市配套措施發佈，加上印度及孟加拉基礎建設及農用灌溉管材需求不差，預期買盤會在價格落底後出籠。

華夏表示，第四季國際海運費大幅下跌，出口至遠洋地區PVC及下游產品已逐步恢復競爭力。伴隨歐美車用膠帶材料供貨已恢復至疫情爆發前水準，公司與俄羅斯生意因付款條件解決也重啟交易，歐洲膠布廠商因能源價格飆漲失去競爭力，有助提振外銷轉機。

俄烏戰爭、通膨、升息及美元獨強等干擾，全球PVC需求受壓抑。在供給端一波波去化庫存壓力下，PVC行情自四月高點逐月下滑，造成買家看空後市，並降低備庫規模。

展望後市，華夏認為，PVC價格連續下跌，部分陸電石法PVC業者不堪虧損而降產，近期PVC電石法開工已下滑至65％，台、日、韓及東南亞廠商也多採非計劃性降低VCM或PVC產出，預期區域內PVC供應趨於和緩，庫存壓力有望提早見到紓解。

華夏指出，歐美燒鹼高價行情帶動亞洲市場，國內液鹼銷售也價量齊揚，華夏年底前規劃鹼氯廠滿載操作，並以全產全銷爭取最大效益。

此外，華夏增加布局機場新航站、地下汙水系統、自來水廠管路更新及新市鎮重劃等公共工程，更參與太陽能及風電案場建設，增加PVC管材內需商機，而歐洲膠布廠因能源價格飆漲失去競爭力，歐洲、非洲及中東買盤逐漸轉向亞洲採購，也有助提振外銷能量。