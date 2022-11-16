數位科技輔助傳統醫療走向智慧化發展成趨勢！敏盛醫療體系16日宣布，率先導入英國數位手術示範平台Proximie，實際落實智慧醫療的實現，與國際潮流正式接軌。

有別於傳統的硬體方面的軍備競賽，智慧醫院的發展是近年國際爭相競逐的目標，『數位化手術』（Digital Surgery）正是其五大衡量標準中的最的最首要條件。敏盛醫院微創手術中心早在十五年前即引進Storz OR1，成為國際性遠距手術示範教學中心，執行長楊弘仁根據該理念，在今年回到母校哈佛大學時，在商學院一場研討會中發現了Proximie這個混合實境的手術示範平台後，即著手設法引進台灣。

Proximie數位手術示範平台的獨創設計，透過科技結合高清影像即時傳輸，不僅能零時差匯聚醫療資訊，更能提供醫師間交流分享手術技巧及經驗傳承，協助醫師執行心導管等外科手術時更加精準有效率。透過平台的使用，在醫療人才培育、醫病共享決策、醫病關係提升等多元面向上，也有十分顯著的幫助。

近期內將於敏盛智醫城數位科技平台，由敏盛心臟科醫師進行心導管手術實體Live Demonstration，透過Proximie平台即時串連敏盛經國總院實況手術影像，與心臟血管科專家學者們共同進行線上手術。屆時將有不少醫學中心心臟血管科教授都將參與平台連線及講評。

此次展示除了宣告敏盛醫院手術進入全面數位化階段外，更將台灣先進的醫療領域往上提升至嶄新高度，透過科技，讓珍貴的技術和經驗等能量進一步發揚光大，傳遞到全世界。