藥華藥（6446）16日於「2022第五屆全球企業永續論壇開幕式暨聯合頒獎典禮」中企業永續報告獎項獲佳績，勇奪「台灣企業永續獎」中文報告書首獎「醫療保健類白金獎」，並首獲「全球企業永續獎」英文報告書的「全球永續獎銅獎」。

永續發展已是國際社會及全球企業關注重點，更是全球投資機構選擇標的重要參考指標。由「台灣企業永續學院」主辦的「台灣企業永續獎」(Taiwan Corporate Sustainability Awards, TCSA)，以及由「台灣永續能源研究基金會」主辦的「全球企業永續獎」(Global Corporate Sustainability Award, GCSA)，均設置「永續報告書獎」以表彰永續發展資訊揭露最完整及透明度最佳的優質企業。本屆台灣企業永續獎之「永續報告書獎」更是多達287家單位參獎。

藥華藥此次是以增進病患健康與人類福祉為永續目標，更以國際生技製藥產業特質、連結公司經營策略、從價值鏈分析、作為永續重大議題管理且不斷精進為永續資訊揭露策略，力求在永續報告書中提供高品質有意義的ESG資訊，並設置多元溝通管道，讓公司的利害關係人根據報告書中的資訊及互動，更全面了解公司在ESG風險管理的績效成果。

此外，藥華藥也在全球生技公司評等排名中名列前矛；更連續2年參與完成標普全球企業永續評比（S&P Global CSA），在市場規模、流動性、交易量的活躍度受到國際注目，展現公司在ESG領域不懈的努力以及提升資訊揭露透明度的成果受到肯定，國內外投資機構對公司評價也隨之提升。