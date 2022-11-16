一名女網友在論壇以「閨蜜偷偷出軌，她男友卻要我幫忙求婚…」為題發文表示，近期閨蜜向她坦承與主管發生不倫戀，表示兩人在性事很合拍，對方還送了她新的iPhone 14 Pro跟名牌包，更自爆在主管家激戰，非常刺激有趣。諷刺的是，閨蜜的男友最近在安排一場祕密求婚，讓陷入兩難原PO崩潰直呼「怎麼辦？」，文章曝光後引發熱議。

一名女網友在論壇「Dcard」發文表示，最近和閨密碰面，看到閨密突然換了新的iPhone 14 Pro，她好奇問對方「妳男友不是幾個月前才買過13pro（給妳）， 怎麼沒幾個月又買新手機？」。

後來在原PO的逼問之下，閨密才吐實「是主管送她的」，並坦承和主管發生不倫戀情，對方有老婆、小孩也很愛家庭，但兩人性事很合拍，都不打算離開各自的另一半，閨密甚至還自爆某次去主管家作客，趁對方老婆不在家，「偷偷在他們床上做過」，讓她感覺刺激又有趣，誇張行徑讓原PO看傻了眼。

不僅如此，主管本想給閨密錢，但閨蜜覺得收了像賣淫，因此主管才改買手機、名牌包給她。

近期閨密的男友要安排一場秘密求婚，不少朋友都聚在一起幫忙，讓原PO非常煩惱，「現在得知太多資訊後反應不過來，完全不知道怎麼辦，卡在中間超兩難」。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示，「你閨密這樣做蠻過份的，如果一不小心可能兩個家庭都毀了，她男友也太可憐了。如果你真的是她閨密，就跟她說清楚吧，不要讓她越陷越深」、「要是我會跟他男友說欸，心裡的正義感過不去，雖然可能會有惹上麻煩的風險」、「如果是我閨蜜的話我不會跟她男友說，但我會找閨蜜認真談這件事，如果她仍要繼續，我會疏遠她跟她男友，求婚派對我會掰一個理由無法繼續參加」、「靠…什麼鬼！妳閨蜜根本很享受偷情…直接跟她男友講了吧！」。