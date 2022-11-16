42歲邱男不滿劉姓前女友在外言論損他名譽，傳訊恐嚇要提告，傳送她自慰影像，威脅私下和解至少要5萬元，否則公布影片，並挑釁問「要我放哪一個？」，劉女心生恐懼報警。邱男到案辯稱，不滿劉在外說他壞話，只是洩憤及彌補損失。台中地院依恐嚇取財罪判刑4月，得易科罰金，可上訴。

邱男不滿劉女在外說他「很壞」，損及他名譽，2021年9月19日晚間以通訊軟體Line傳給劉女：「那我就公布影片」、「我就是壞，我壞到骨子裡了」等語，然後，再傳劉自慰影像給她，挑釁詢問：「要我放那一個？」、「妳已經破壞到我名譽了，我準備提告，還是妳要私下和解賠償」，「我的要求最低5萬」。

劉女擔心不付錢賠償，對方會將影像照片外流報復，心生畏懼向警方報案。

邱男到案辯稱，照片是劉女自己傳給他的，他威脅散布照片是因劉在外說他壞話，他心生不滿，寄不雅影像等是為洩憤及彌補損失，通知她準備提告，至於賠多少要等法院判決，他要上班、沒時間，尚未提告或聲請調解。

法官認定，邱男若只是要告知準備提告，不需寄自慰影像，且事後，也未採取任何法律行動，不採信邱男說法，審酌他向劉女恐嚇取財，不理性解決糾紛，造成劉恐懼不安，依恐嚇取財未遂罪判刑4月，得易科罰金。