針對台中市長盧秀燕15日在公辦政見發表會上將高雄警察大膽用槍說成「槍擊案」一事，民進黨高市議員候選人黃偵琳16日提出槍擊案統計數據，強調高雄市長陳其邁上任後，槍擊案數字已有改善，並批盧秀燕公然造謠、抹黑高雄，把警方強力執法當成槍擊案，應公開道歉。

黃偵琳表示，盧秀燕為了擺脫台中「慶記之都」的標籤，胡亂牽扯其他縣市下水，甚至公然抹黑造謠，盧秀燕在台中市長政見發表會上說「剛剛出門前，高雄又開了30多槍」，錯把高市警楠梓分局當日偵辦刑案強力執法開了32槍，且成功遏止歹徒駕車衝撞警車的案件，當成「槍擊案」，可見盧秀燕不僅不用心準備政見會，還看到黑影就亂講，更無視陳其邁及高市警察局在治安工作的努力，盧秀燕應向高雄市民道歉。

黃偵琳提出刑事警察局槍擊案統計資料，顯示近2年高市槍擊案件數已有改善，從去年9件降至截至今年10月止的5件，而前市長韓國瑜完整執政的2019年有11件，相較之下，高雄市治安在陳其邁帶領下已有改善。

黃偵琳指出，台中市去年槍擊案11件，今年截至10月為4件，總計15件，雖有下降，但仍比高雄市還多1件。盧秀燕應該思考台中為何會被貼上「慶記之都」的標籤，並且對症下藥，而不是牽拖高雄，轉移焦點。

黃偵琳強調，近幾個月國民黨政治人物很愛抹黑高雄治安，先是立委鄭麗文，隨後是國民黨高雄市長候選人柯志恩，現在又有盧秀燕加入抹黑高雄的行列，她要提醒盧秀燕，根據刑事局統計，今年槍擊案最多的縣市是新北市的13件，呼籲盧秀燕有空也能請新北市長侯友宜多關心一下新北的治安。