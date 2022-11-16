九合一選舉倒數10天，各縣市長候選人都摩拳擦掌的準備中，「六都」更是受到萬眾矚目。而今（16）日國民黨桃園市長候選人張善政就在臉書上分享了《工商時報》的專訪，表示他提出了產業升級「3個Plus+」，從根本提升桃園的競爭力，引發討論。

張善政今日在臉書上PO出一篇「當成就產業 非消費產業」的文章表示，「昨天，我接受《工商時報》的專訪刊出了，謝謝記者朋友的採訪與整理，讓我可以向市民完整報告我的產業政策」，張善政坦言，桃園，有非常好的發展條件，不僅能吸引國際大廠前來，也能打造桃園成為適合青創的城市，把就業機會留在桃園。

因此，張善政提出了產業升級「3個Plus+」、青年創業「5個友善」、「數位5策」等政策，就是要充分發揮桃園的產業潛力，讓更多年輕人來到桃園創業、就業，追逐夢想！而要從根本提升桃園的競爭力，教育也非常重要，張善政同時也提出「桃園2030：教育篇」，推動國際教育、科技教育、科普教育，連結矽谷資源落地，讓學子接軌國際，從小跟上國際趨勢、培養商業與科技素養。

張善政強調，「過去，我曾擔任行政院長、科技部長、Google亞洲區硬體總監以及宏碁副總，這些歷練，是我建構桃園未來願景的養分。在科技部長任內，台積電要到中科投資，我也曾協調部會釋出土地，加速產業發展，這本是公僕的責任」，而張善政話鋒一轉，指出「近來我的對手卻為了自己的選舉，把關乎台灣產業發展的重要資訊拿來消費，為一黨一人之私服務。這樣草率的發言，很可能干擾產業布局、讓國際競爭對手得利，甚至讓鄉親失望」，最後張善政呼籲「政治人物應該要當成就產業的人，不要當消費產業的人」。