李沐飾演的年輕媽媽努力為生計打拚。（亞神音樂提供）

李沐與MV中的小孩對未來感到茫然。（亞神音樂提供）

徐佳瑩〈我想到你就再也不怕〉希望大家珍惜能為自己帶來力量的人。（亞神音樂提供）

LaLa徐佳瑩新歌〈我想到你就再也不怕〉，是源自於她內心小劇場的私密歌曲，「不知道大家有沒有過這樣的經驗？小時候會想像如果有一天父母不在了，就會像天塌下來一樣害怕。長大了的我們，在面對失去的時候反而要將這種難以承受的心痛藏在心底。基於這樣的想像，現在的我只要想到有任何一個我愛的人離開了，我覺得我會沒辦法面對，所以把這樣的心情寫成了這首歌。」

〈我想到你就再也不怕〉MV邀請知名導演殷振豪執掌，講述一名正值青春年華的年輕媽媽，為了生計帶著懷抱中的嬰孩，終日奔波辛勤工作。「年輕媽媽」由金鐘新人李沐擔綱演出，細膩不慍不火的演技，精準地表演出遊走於困頓與苦楚生活中，母親面對孩子的堅韌與勇敢，也透徹表達了愛是最深層、最濃烈、最難割捨的情感羈絆，是生命中最勇敢也最偉大的情意。

身為徐佳瑩歌迷的李沐開心透露，《給》這張專輯發行時她就在第一時間聽完了，當時還幻想著希望有機會演出MV，沒想到竟然美夢成真。李沐參考了許多小媽媽的訪談影片，其中一位小媽媽說到自己在懷孕時沒有獲得家人支持，又不敢告訴最親的奶奶，只能自己咬牙度過的這段經歷，非常打動李沐。李沐表示：「在許多生活辛苦的時刻裡，我會幻想已經去世的奶奶會如何鼓勵我。帶著已逝親人的愛與力量迎接新的生活，這個意象很符合歌曲的概念。」

MV拍攝當天，與小寶寶演員有許多場對手戲的李沐相當辛苦，尤其是最後一場在公車上的戲，小寶寶的情緒不太安穩，現場慌亂，李沐也一度擔心自己沒辦法好好表達，幸好音樂一播放，整個人就進入了歌曲的情境中，順利完成這場戲份。看完MV的徐佳瑩感動地說：「每個人都會有自己很難過去的關卡，這個年輕媽媽的角色，殷振豪導演拍得很好、李沐演得很好，看了之後真的讓我好替她心疼。」