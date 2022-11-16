李程彬扮演台客警察小劉角色，深獲粉絲喜愛。（八大提供）

李程彬演出八大電視出品《她和她的她》，受到不少討論，昨（15日）晚他現身八大電視官方IG直播。大聊理想型，他覺得不用太漂亮，但要看順眼、個性乖巧，「我阿嬤喜歡屁股大比較會生、我媽喜歡會切水果、嘴巴甜的。」他本人也比較偏向小劉個性，對愛情很直接，喜歡就喜歡。

李程彬提到從小志願就是想當演員，在漁村長大的他家裡沒有電視，因鄰居帶去電影院看《鐵達尼號》，看到大銀幕的畫面很震撼，以及故事很好看，想像有一天能成為畫面中的人，當下就萌生要當演員的夢。隨著《她和她的她》熱播，有不少粉絲發現他的手指很漂亮，李程彬透露，他還是臨演時曾當過手替，為知名速食店拍漢堡廣告。

Netflix《她和她的她》上線至今受到各界好評，網友討論留言，李程彬也常關注，他笑說，會利用洗澡前或者蹲馬桶時看留言版。這部戲上線後，他自己就刷了3次，他分享其中最喜歡的橋段，像是他拿槍追林晨曦弟弟、與林晨曦的露營戲，以及林晨曦第一次見到小劉上前抱緊他。而有粉絲認為「李皓明」在女主角大學時就一見鍾情，李程彬則自認是因為得知林晨曦一天要打三份工及她的身世後，對她才留下特別印象，與粉絲解讀有所不同；其次談到劇中「小劉」喝咖啡時加很多糖，以為角色是很愛甜食的人，李程彬則解釋，是因為小劉在戒煙，會很焦慮所以常暴飲暴食，包括還有抖腳、抓頭。

另外，李程彬眼中的小劉應該是喜歡粗暴運動型像是格鬥類運動，皓明則是愛慢跑邊聽古典樂的人，他自己近期則喜愛騎腳踏車，尤其會挑選在下午5點時騎單車，「這在攝影界的名詞稱為魔幻時刻，因為同樣的地方，天氣不一樣光影就不同，就會有不同感受。」