美股開高震盪收紅，台股16日漲勢暫歇收小黑，但外資仍匯入並買超，新台幣則跟隨台股腳步，回到平盤上下整理，終場收在31.115元兌1美元，貶值1分，結束連三個交易日升勢，總成交量縮小至17.235億美元。

外匯交易員表示，美國10月生產者價格指數（PPI）年增低於預期，強化美國通膨降溫，市場預期聯準會（Fed）鷹速升息將放緩，激勵美股重拾攻勢，雖然俄羅斯飛彈件事消息傳出後翻黑，最後四大指數仍全部回升收紅，台股護國神山台積電帶頭續衝，卻因台指期結算，獲利了結賣壓重，終場小跌8點至14,537點，新台幣受台股連動，連日強勁升勢稍做休息，停在31.1元價位。

外匯交易員指出，儘管外資匯入並買超台股115億元，但力道明顯減弱，還有出口商拋匯，因此央行仍維持進場買匯調節，力穩新台幣，短線靜待市場進一步的訊息，提供外資新的指引，並決定新台幣後續升貶。