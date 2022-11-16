大陸國台辦今（16）日再對小三通表態稱，只要我政府撤除障礙，兩岸相關業者就可處理航班問題。陸委會今晚回應，小三通需取得兩岸航管部門許可與配合，才能實際執行，非航運公司可自行決定。

大陸國台辦發言人馬曉光今日於例行記者會上表示，2020年台灣單方面中斷小三通，呼籲「解鈴還須繫鈴人」，並稱大陸方面毫無障礙，只要民進黨當局撤除自己設置的障礙，兩岸相關業者就可以根據兩岸民眾實際需求處理航班等問題。

經本報詢問，陸委會晚間以書面方式回應稱，小三通船舶往來，需要取得兩岸雙方航管部門的許可，因此需要雙方溝通或相互配合，才能實際執行。

陸委會續指，長期以來，有關小三通航班相關安排，航線管理及CIQS港口實務運作配合事項，雙方已有既定聯繫機制，因涉及運量對等考量及公權力事項，一向是由我方交通部航港局及陸方航管部門負責進行相關協調，非航運公司可自行決定。

陸委會補充，有關小三通船舶往來，我方主要規定在《試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法》。

陸委會最後強調，政府了解台商期盼小三通客運早日復航，將依整體情勢持續滾動評估，重要節日啟動客運航班是可能的作法，在做好相關準備及溝通後，政府會適時公布重啟小三通客運航班之時間和內容。