《魔法阿媽》劇中靈魂人物是一位道士阿媽（郎祖筠飾）（左），跟鬼神溝通是阿媽的日常，在彩排記者會時，因入戲太深，讓郎祖雲彩排完後一直身體不舒服乾嘔。（鄧博仁攝）

春河劇團舞台劇《魔法阿媽》於台北表演藝術中心演出動畫改編舞台劇《魔法阿媽》。（鄧博仁攝）

春河劇團舞台劇《魔法阿媽》在台北表演藝術中心演出動畫改編舞台劇《魔法阿媽》。（鄧博仁攝）

《魔法阿媽》豆豆在好奇心之下，亂闖入阿媽曾告戒過不可進去、一間專門儲放被封印惡靈的儲藏室，意外放出了一條專做壞事的惡靈。（鄧博仁攝）

《魔法阿媽》豆豆在好奇心之下，亂闖入阿媽曾告戒過不可進去、一間專門儲放被封印惡靈的儲藏室，意外放出了一條專做壞事的惡靈。（鄧博仁攝）

《魔法阿媽》豆豆在好奇心之下，亂闖入阿媽曾告戒過不可進去、一間專門儲放被封印惡靈的儲藏室，意外放出了一條專做壞事的惡靈。（鄧博仁攝）

春河劇團舞台劇《魔法阿媽》改編自同名動畫電影，在台北表演藝術中心登場。（鄧博仁攝）

春河劇團舞台劇《魔法阿媽》改編自同名動畫電影，在台北表演藝術中心登場。（鄧博仁攝）

春河劇團舞台劇「魔法阿媽」在台北表演藝術中心登場，台北場次由金馬最佳新演員范少勳（右）扮演「豆豆」，與詮釋「魔法阿媽」的郎祖筠（左）展開精彩對手戲。（鄧博仁攝）

《魔法阿媽》是由導演范瑞君（見圖）所執導。（鄧博仁攝）

春河劇團舞台劇《魔法阿媽》劇中宛如放水燈的場景，會播放著許多民眾的許願文。（鄧博仁攝）

《魔法阿媽》 劇中故事從有一天小男孩豆豆（范少勳飾），因為媽媽必須出國照顧在國外工作受傷的爸爸緣故，被留在位於基隆鄉下的阿媽家居住。豆豆一開始沒有辦法跟阿媽好好相處，並且阿媽都做著一些他無法理解的迷信行為。

豆豆在好奇心之下，亂闖入阿媽曾告戒過不可進去、一間專門儲放被封印惡靈的儲藏室，意外放出了一條專做壞事的惡靈。為了不想再被阿媽抓住、好繼續留在世間作惡，惡靈伺機想利用豆豆，告訴了他可以「把阿媽賣掉」回到原來家裡的方法。

在惡靈的慫恿之下，豆豆一開始照著惡靈的主意，只要想辦法幫惡靈蒐集到阿媽的三滴眼淚，就可以把阿媽賣掉；但在經歷到各種奇妙事物後，豆豆對阿媽的情感慢慢產生了改變。

《魔法阿媽》劇中靈魂人物是一位道士阿媽（郎祖筠飾），跟鬼神溝通是阿媽的日常，在彩排記者會時，因入戲太深，讓朗祖筠彩排完後一直身體不舒服乾嘔。

2021年10月原定由范少勳飾演豆豆的舞台劇《魔法阿媽》，因疫情影響宣布延期至2022年。少勳因檔期因素而無法參與上半年的演出， 而《魔法阿媽》今年四月至十月巡演台北、台中、台南、高雄，獲得觀眾好評，台北表演藝術中心也加演場次，這次少勳排除萬難，終於重回《魔法阿媽》劇組，

圓了與郎媽咪(郎祖筠)一起同台演出舞台劇的願望。