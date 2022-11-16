2022歡樂友緣女子公開賽第一回合，31歲泰國女將龐帕卡靠著推桿精彩表現， 以66桿作收、率先搶上成績榜首席，並帶著3桿領先優勢進入第二回合。

本賽是TLPGA女子台巡賽今年第8場公開賽，在立益球場進行的第一回合賽事，現場天氣稍有變化，但女將們只在清晨遇上一點點毛毛雨，天氣和場地狀況都還不錯。由於開放外籍人士來台免隔離，這一站賽事共有19名泰國選手前來寶島參賽，龐帕卡就是其中之一，她是取得女子台巡賽資格的外國選手，上周就已來台，並在聲寶女子公開賽並列第8名。

首回合龐帕卡推桿只花25推，打得算挺順手的，她說：「今天自己推桿真的很棒。」此外她的木桿開球也頗具水準，打上14個球道，倒是鐵桿準頭稍遜，只打上15個果嶺，幸好推桿厲害助她站上排頭。

暫時並列第二的寶島女將陳子涵，兩周前的周六南下準備比賽時，在搬行李時不慎拉傷右手拇指根部肌肉，幾經考量忍痛放棄聲寶女子公開賽。她回應：「好幾次都是我準備了很久，想要好好發揮一下的時候，老天爺就用各種方法告訴我慢一點，還不要急。」

本周參賽陳子涵傷處仍有一些緊繃，所以不能勉強進攻，比賽策略上就要多想一想，有好幾洞改拿3號木桿開球，攻到剩下100碼左右，她表示，歡樂友緣女子公開賽首回合打出6字頭成績另一個關鍵因素是換了推桿，推桿桿面材質不同，推出去的球正旋比較多一點，這樣的效果正適合立益球場的果嶺。