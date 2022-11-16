九合一選舉倒數10天，各縣市議員緊鑼密鼓準備中。今（16）日民進黨台北市議員許淑華就在臉書上公布了6項政績，直言「謝謝大家願意向我陳情，讓我每天都能努力提升大家的生活環境，讓生活品質有感加分」，引發討論。

許淑華今日在臉書上表示，「簡單整理了幾個我在中崙區的努力，讓大家回顧一下」，首先是「敦化國小的校舍改建絕對是這個區域的大事，孩子的教育不能等，給他們好的環境是大人要努力的首要目標，讓我們一起期待2024年的完工！」；再來則是「地方媽媽們平日依賴的中崙市場，在市場改建期，攤販日子還是要過，所以我立刻幫忙找地點可以安置攤商，讓生活可以繼續」，許淑華接著指出「前陣子提過的高壓電箱讓民眾用路不安，現在相關局處也已經幫忙協調，照個地下空間把電箱包起來，還給大家放心的用路空間」。

許淑華強調，「里內停車位不夠的痛點，透過企業的回饋，共增近快五百個停車位，讓民眾回家停車不用繞圈圈了」；同時「公園內的老舊設備汰換，遊具的更新，舒服明亮的公園，也是市民幸福生活指標之一」；最後「市民大道很是台北非常重要的主幹道，現在能重新擁有漂亮又寬敞的人行道」，許淑華也感謝民眾能向她陳情，讓她每天都能努力提升大家的生活環境，讓生活品質有感加分。