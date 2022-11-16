勞動部16日公布最新無薪統計，這一期實施無薪假的事業單位為家、實施人數為1萬6,850人，較前一期增加1,068人。勞動部表示，以外銷為主的製造業確實仍在緩增，例如這一期有一家工具機業者通報實施240多人、實施人數較多。外界看好的內需產業，官員也說，目前看到多數企業都續簽無薪假到年底，預計隨明年農曆新年、寒假旺季到來，將逐步恢復。

勞動部表示，這一期家數增加85家，人數增加1,068人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。從實施人數來看，支援服務業以1,415家、7,443人最多，其次為製造業，有246家、4,727人，第三則為批發及零售業有323家、1,462人，第四則為住宿及餐飲業有160家、1,051人，運輸及倉儲業為119家、974人排名第五。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，在製造業確實看到緩步上升的情況，這一期在金屬機電工業中，有一個工具機業者受到外銷疲弱影響，先前已經有實施50多人，但因為訂單持續疲弱，這次通報實施無薪假的人數增加至240人，另外也觀察到汽機車零組件、五金、機械、電子零組件也有一些實施無薪假的情況，這部分將會與經濟部持續合作。

在內需產業部分，黃維琛指出，支援服務業在這一期確實續增，但增幅沒有很多，在進一步瞭解情況之後，發現這些中小型的旅行業者主要跟員工協議實施無薪假到年底，同時再視復甦、開放情況而定，如果有明確好轉，也會提前停止實施。

他解釋，目前包含批發及零售業、運輸及倉儲業、住宿業者餐飲等內需產業預計到明年，也就是經過新曆年、農曆年、寒假，這一段民眾的消費旺季之後，預計就會逐步好轉。