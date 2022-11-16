公平會16日委員會議決議，不禁止起而行綠能公司、和泰汽車公司、和潤電能公司及士林電機廠公司，共同合資成立電動車充電服務新事業。

公平會表示，起而行綠能公司與和泰汽車各持有新設事業三分之一以上之股份，且控制新設事業的業務經營及人事任免，因達到申報門檻，依法提出結合申報。

公平會指出，參與結合的事業主要業務，分別為充電設備製造、汽車銷售、太陽能發電、電裝品製造及充電服務等，屬多角化結合，並具產業間上下游垂直關係。

公平會進一步指出，考量參與結合事業係配合政府2050淨零計畫，新進入發展中市場，並藉此確保電動車主充電及使用便利性，加速電動車成長，創造電動車充電服務產業新藍海，對國內電動車領域相關客戶及終端消費者而言，具有正面效果。

公平會指出，且經評估結合後尚難影響電動車充電服務領域的競爭，又檢視電動車充電產業間垂直結合封鎖效果的可能性，也無顯著限制競爭之疑慮。

公平會審議後認為，因不具有顯著限制競爭疑慮，宜鼓勵業者參進電動車充電產業，故依《公平法》相關規定，不禁止其結合。