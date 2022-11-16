包括沙鹿、清水、梧棲、龍井等台中海線四雄，在交通建設與三井OUTLET商場等利多加持下，以及台中港科技產業園區與離岸風電產業蓬勃發展，引進大量就業人口紅利，成為台中房市推案熱區；尤其是味精、泡麵大王味丹集團的發跡地-沙鹿區，近年來磁吸龍寶、精銳、久樘、新業、鴻豫等品牌建商搶進插旗，新推案預估單價「坐3望4」！

根據最新實價登錄資訊顯示，台中海線四區，近一年預售成交最高單價，分別是清水區「富宇大悅」32.3萬元、梧棲區「精銳錦」34萬元、沙鹿區「久樘晶漾天鵝」36.7萬元，及龍井區「國聚之璟」44.9萬元，預售新案開價都已站穩3字頭。

至於引進整棟日系書店「TSUTAYA BOOKSTORE」的梧棲區百億大案「聯悅馨」，力邀日本建築名師團紀彥設計外觀，公設規劃也超吸睛，Q3進場銷售至今，實價登錄已揭露262筆，最高成交單價來到35.3萬元，銷售成績亮眼，成功帶動海線區房市買氣與賞屋人氣。

位居重要交通樞紐的沙鹿區，未來除將有自台中火車站一路延伸至台中港的捷運藍線，與通車中的捷運綠線形成十字軸線路網外，開通在即的特五號道路，更讓台中港兩個工業區、台中精密園區、台中科技產業園區及台中工業區鏈結成為共同生活圈，帶來大量就業人口紅利。

不僅如此，沙鹿區內占地面積達4,000坪的光田醫院向上院區即將完工，本月9日中市府編列2.16億元籌劃的新學校「鹿陽國小」也已正式動工，預計114年完工後即可招生，不管是交通、醫療、學區、就業等陸續到位，沙鹿區人口數因此持續增長中。

台中多家建商看準海線地區、尤其是沙鹿區的發展前景，預估單是中科、台中工業區、台中精密園區等三大工業區，就業人口就高達13萬人，購屋與租屋需求持續攀升，包含首度進軍沙鹿區的龍寶，以及久樘、富宇、新業、鴻豫等，預計自今年底至明年上半年都將陸續進場推案。市場預估，新案開價將站穩3字頭，龍寶合建案甚至有望挑戰4字頭的區域單價新高。

有巢氏房屋沙鹿鎮南言道加盟店協理黃崑鋒表示，沙鹿區近年來房價穩步成長，受惠中科的帶動，更是迎來一波房市爆發期，短短3年建案開價就從1字頭衝上3字頭！由於沙鹿鄰近中科、距離西屯區也僅需10多分鐘，在當前市區新案動輒4、5字頭下，沙鹿區頗受首購族或中科年輕工程師的青睞，成為未來區內購屋剛需的主力。