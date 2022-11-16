這種行為會不會太不尊重人？一名網友無奈表示，男友無預警地通知他「不要回家」，後來家裡就突然有一個陌生人帶著大包小包入住，在他的逼問下，男友終於坦承對方是以前的砲友，是經過深思熟慮才讓對方入住，雖然該名網友無法接受這誇張的行徑，但同時也猶豫，究竟是否該主動提出分手。

原PO在論壇Dcard發文表示，他和男友交往一個多月以來，都一起住在男友的租屋處，但某天男友竟突然傳來訊息，通知他「不要回家」，隔天他就發現家裡居然出現一名陌生人，甚至把棉被、行李等家當都放到他和男友睡覺的房間。

在原PO鍥而不捨的追問下，才知道這名陌生人是男友的「前砲友」，因為從新竹搬來台北，男友主動邀請對方入住，甚至還不收房租，而目還有意要讓三人共享一個房間，對於原PO的種種抗議，男友也只是冷淡回應，「是思考過後才叫他搬過來的」。

原PO無奈表示，他已經將所有私人物品都從男友家帶走，直說：「根本是逼我自己搬出來，不想做壞人提分手就一直拖」，但他也不曉得是否該主動提分手，因此發文求助網友：「我應該容忍男友前砲友睡在他房間嗎？」

貼文曝光後，原PO男友誇張的行徑讓許多人看傻眼，紛紛留言苦勸放生，「你為什麼要這樣虐待自己？如果真的愛你不會這樣對你」、「為什麼要這樣虐待您自己呢」、「還不分手等過年嗎」、「趕快驗性病全餐，保護好自己比較重要」。