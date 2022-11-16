5隻海龜野放前，經專家學者5個多月的觀察及野訓生存能力，目前5隻海龜在活動均為良好及正常。（澎湖縣政府農漁局提供）

這是歷史的一刻！在澎湖竹灣大義宮圈養52年之久的5隻海龜，在水試所研究人員細心裝上GPS之後，終於在眾人的見證之下，在風景優美的嵵裡沙灘回歸大海，大義宮管理委員會陳連生、許澤濬等多位委員到場見證這歷史性一刻，也象徵澎湖地區的生態保育工作邁向一個新的里程碑。

海洋保育署副署長吳龍靜、水試所所長陳君如、澎湖縣政府農漁局長胡流宗等人到場見證這一刻，由於以前野放的海龜體型較小，這幾隻養了52年的大海龜，從海洋生物中心出動吊車作業，研究人員小心翼翼的搬運，深怕一不小心驚嚇到這批嬌客。

胡流宗首先代表縣長賴峰偉感謝大義宮，為後世子孫做了一次良好的保育示範，期望野放的海龜幾年之後，能回來嵵裡沙灘產卵孕育下一代，永遠在澎湖扎根繁衍，也希望我們的子孫能世世代代，將自然保育的精神傳承下去，讓海龜能永續生存在地球上。

農漁局指出，大義宮飼養海龜始於民國59年，澎湖早年因生活艱困，漁民捕獲海龜後經常作為肉類食用，當年是大義宮耆老不捨被捕獲的海龜被宰殺，才重金購入並飼養於廟內水池，村民對飼養的海龜有了感情，並視之為信仰及心靈寄託的對象。

但今年6月27日及7月6日，三隻海龜（2隻綠蠵龜、1隻玳瑁）因不明原因相繼死亡，引起社會大眾及保育團體的關注，為避免意外事件再次發生，農漁局緊急在7月7日將剩餘5隻海龜轉移至澎湖海洋生物研究中心安置，經縣府積極介入協調，管理委員會認為海龜生存環境受限，及飼養條件已不能滿足現況的因素下，決定將所有海龜捐出。

在澎湖海洋生物研究中心及專業獸醫師的照料，經5個多月的觀察及野訓生存能力，目前5隻海龜在活動均為良好及正常，眼睛、尾部外觀正常，食慾情況為佳，體表則無外傷，有少量附著藻，經評估符合野放標準。