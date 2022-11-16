桃園航空城開發中，桃市府文化局去年啟動城市變遷紀錄片拍攝計畫，與導演李立劭及其團隊合作完成《記憶家園》紀錄片，以第一期優先開發區為範圍，經地毯式田調、蒐集居民訪談，耗時1年多才完成。11月22日下午將於桃園光影文化館辦首映會，開放免費入場，映後設有座談會，邀民眾前來觀影交流。
文化局表示，紀錄片主要拍攝竹圍、沙崙、海口、菓林、大海里等村落，以59名居民口述訪談為田調基礎，再加上徵收範圍內的人文風貌變遷過程，構築成《記憶家園》的溫度，成為桃園首部航空城人文變遷紀錄片。
李立劭分享，許多文化資產保留實體，但航空城開發後，人文景物會消失，趁拆遷前透過影像保留人與土地間的關係，他定義這部片是給未來的觀眾，將正在發生的事留到未來，成為共同的歷史記憶。
這次拍攝對李立劭來說是場挑戰，他表示去年2月起蒐集大量資料，地毯式收集口述歷史，詳細普查人文軼聞，面向非常廣，包括校園、農地、宮廟及眷村等，整理出紀錄片脈絡並決定拍攝方式，他深知若要記錄更深度的歷史，就必須經過如此詳細的田調，較具客觀性。
李立劭提到，去年中開始拍攝就遇上三級警戒，常路邊隨地就坐解決一頓飯，居民面臨疫情與即將搬遷的煩躁感，許多人不願訪談，花費不少時間與居民互動溝通，待疫情趨緩後再加緊拍攝腳步，但因搬遷狀況較難即時掌握，過程經常5個里來回跑，至今年中才拍攝完成。
「他彷彿在等我們來記錄歷史...」李立劭分享，大海里一名9旬老翁，4代居住在此，經歷4次搬遷，儘管行動不便，也熱情和團隊分享家族故事，豈料拍攝不久後老翁便離世，讓人相當感慨。李立劭說，以小人物心情述說空間變化，記錄「從有到無」消失的情感，許多一開始很陌生的居民，後來也和團隊建立連結，開始反思留存歷史的重要性。
李立劭強調「拍這部紀錄片是場歷史行動！自己的歷史自己寫！」航空城的拆遷可說是台灣經濟建設一處縮影，盼藉紀錄片引導大眾自己寫歷史，好的影像價值不在於消費多寡，而是未來回頭看，能讓人回憶昔日生活，期待觀影者以未來性方向觀看《記憶家園》。
文化局表示，11月22日下午1時將於桃園光影文化館3樓放映廳舉辦首映會，開放民眾免費入場，映後也設有座談會，邀請大家一起觀影交流，現場還有限定版文創紀念品，觀賞完首映會並參與座談後即可領取，數量有限送完為止。
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