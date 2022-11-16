桃園航空城開發中，桃市府文化局去年啟動城市變遷紀錄片拍攝計畫，與導演李立劭及其團隊合作完成《記憶家園》紀錄片，以第一期優先開發區為範圍，經地毯式田調、蒐集居民訪談，耗時1年多才完成。11月22日下午將於桃園光影文化館辦首映會，開放免費入場，映後設有座談會，邀民眾前來觀影交流。

桃市府文化局與導演李立劭及其團隊合作完成桃園首部人文變遷航空城紀錄片《記憶家園》，11月22日將辦首映會。圖為大園沙崙里埤塘填補前進行捕撈作業。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

文化局表示，紀錄片主要拍攝竹圍、沙崙、海口、菓林、大海里等村落，以59名居民口述訪談為田調基礎，再加上徵收範圍內的人文風貌變遷過程，構築成《記憶家園》的溫度，成為桃園首部航空城人文變遷紀錄片。

桃市府文化局與導演李立劭及其團隊合作完成桃園首部人文變遷航空城紀錄片《記憶家園》。圖為世居沙崙5代的陳姓居民，在即將拆遷的百年老宅前留影。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

李立劭分享，許多文化資產保留實體，但航空城開發後，人文景物會消失，趁拆遷前透過影像保留人與土地間的關係，他定義這部片是給未來的觀眾，將正在發生的事留到未來，成為共同的歷史記憶。

桃市府文化局與導演李立劭及其團隊合作完成桃園首部人文變遷航空城紀錄片《記憶家園》。圖為菓林里民生社區陳姓居民原住家，已於去年10月搬遷。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

這次拍攝對李立劭來說是場挑戰，他表示去年2月起蒐集大量資料，地毯式收集口述歷史，詳細普查人文軼聞，面向非常廣，包括校園、農地、宮廟及眷村等，整理出紀錄片脈絡並決定拍攝方式，他深知若要記錄更深度的歷史，就必須經過如此詳細的田調，較具客觀性。

桃市府文化局與導演李立劭及其團隊合作完成桃園首部人文變遷航空城紀錄片《記憶家園》。圖為海口里張進益老宅，與海口福元宮同為2021年10月前優先拆遷戶。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

李立劭提到，去年中開始拍攝就遇上三級警戒，常路邊隨地就坐解決一頓飯，居民面臨疫情與即將搬遷的煩躁感，許多人不願訪談，花費不少時間與居民互動溝通，待疫情趨緩後再加緊拍攝腳步，但因搬遷狀況較難即時掌握，過程經常5個里來回跑，至今年中才拍攝完成。

「他彷彿在等我們來記錄歷史...」李立劭分享，大海里一名9旬老翁，4代居住在此，經歷4次搬遷，儘管行動不便，也熱情和團隊分享家族故事，豈料拍攝不久後老翁便離世，讓人相當感慨。李立劭說，以小人物心情述說空間變化，記錄「從有到無」消失的情感，許多一開始很陌生的居民，後來也和團隊建立連結，開始反思留存歷史的重要性。

李立劭強調「拍這部紀錄片是場歷史行動！自己的歷史自己寫！」航空城的拆遷可說是台灣經濟建設一處縮影，盼藉紀錄片引導大眾自己寫歷史，好的影像價值不在於消費多寡，而是未來回頭看，能讓人回憶昔日生活，期待觀影者以未來性方向觀看《記憶家園》。

文化局表示，11月22日下午1時將於桃園光影文化館3樓放映廳舉辦首映會，開放民眾免費入場，映後也設有座談會，邀請大家一起觀影交流，現場還有限定版文創紀念品，觀賞完首映會並參與座談後即可領取，數量有限送完為止。