南投縣長公辦電視政見發表會，南投縣長候選人許淑華（右起）、王永慶、蔡培慧依序發表政見，每人15分鐘。（楊靜茹攝）

南投縣長公辦電視政見發表會前，蔡培慧低頭做筆記，許淑華喝點水潤潤喉。（楊靜茹攝）

南投縣第19屆縣長公辦電視政見發表會16日晚間6時登場，南投縣長候選人依號次抽出上台順序，每人闡述15分鐘，登記1號蔡培慧抽中3，壓軸登場。蔡培慧以她兒時魚池鄉頭社的生活，到她回南投的經歷，發現南投縣不管交通、醫療都沒太大改變，呼籲選民換人做做看，允諾她若當縣長，老人敬老卡不只能搭計程車、繳健保費，還要發展經濟、觀光，讓孩童吃得好、吃得健康。會後，蔡培慧對自己的表現很滿意。

蔡培慧表示，她出身南投縣魚池鄉頭社小農村，從前我陪阿嬤就醫，得陪阿嬤走到車站，轉乘公車到魚池街上看病，多年來沒有太大的改變；月前水里鄉1名大哥手受傷送到水里社區督教聯合診所，因為沒有急診，轉送竹山秀傳醫院，治癒仍留有後遺症。她發現不管交通、醫療，都沒有太大的改進，她認為總該有人好好做事吧！

就像中興大學要到中興新村設置南投分校，過去縣長卻沒有做。既然如此，我們就應該換人來做做看。像她住日月潭，現在有來自印尼、泰國及越南的踩線團，客源來自世界各地，應該掌握宣傳的媒介，她多年前曾邀請日本地方創生知名團隊造訪日月潭，對方驚嘆南投縣有很多很好的觀光資源，所以未來她將針對不同對象規劃遊程，還要做APP整合交通、觀光、美食等資源，她已經找科技業人著手規畫設計，針對不同年齡層做服務。

蔡培慧強調自己身為台大農學博士，也要運用自身專業幫南投升級。她發現南投縣仁愛鄉、信義鄉是夏季蔬菜主要產區，市占率高達四成，所以冷鏈物流相當重要，要將好的農產品經過適當加工，延長銷售期限，還要有農事服務業，由專業人才幫忙銷售。

南投縣人口邁入高齡化，即使南投縣府有推出敬老卡，她發現很多長輩都沒有辦，原來是南投縣府的敬老卡使用受限，只能搭公車相當不便，未來她若擔任縣長，將讓敬老卡可以搭乘計程車、或是支付健保費，蔡培慧說到做到。

蔡培慧說，她還要編列1億元，讓學生每餐營養午餐增10元，讓小朋友吃好、吃健康，而社區長照據點將搭配樂活運動設施，不僅長輩能使用，社區的居民也能使用，讓大家健康、樂活。

蔡培慧指出，她站在路口拜票時，常有支持者跑來跟她說話，起初以為支持者要陳情，沒想到卻是為她打氣說：「謝謝你站出來，南投人殷切期盼，希望有人好好做事。」