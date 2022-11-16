2022年全國高中盃羽球錦標賽上周三（9日）於嘉義港坪體育館開打，16日進行個人單項冠軍賽，男單土銀能仁馬承毅封王，女單由台電澳根尼基中王郁曦封后，男雙西苑合庫蔡富丞／賴柏佑聯手登頂，女雙冠軍則是由中租大同杜宜宸／陳星羽摘下。

高中盃是高中生一年一度的重點戰役，成績將做為青少年分齡排名賽的參賽依據，來自全台各地的高中菁英各個卯足全力，在場上展現不凡實力。

男單冠軍戰土銀能仁馬承毅迎戰合庫泰北高中蘇偉誠， 馬承毅首局先馳得點，第2局後半被對手拉開比分，雙方進入第3局一決高下，馬承毅一路領先對方，最終21比19、14比21、21比14贏得冠軍。

馬承毅高一時因傷未能參加高中盃，高二參賽單打止步32強，今年是他在高中盃的最後一次出賽機會，因此用盡全力，即使從會外賽一路打上來，過程辛苦甚至一度抽筋，但仍盡力把握每一場球，最後在高中盃畫下完美句點。

下周馬承毅將飛往韓國參加青少年賽事，他期許在國外可以端詳別人打球特色及氛圍，進而吸取經驗在未來賽事應用，而他近期的目標是在明年1月排名賽可以順利升上甲組球員，並繼續在球場上拿出穩定表現。

男雙決賽，本屆高中盃第1種子西苑合庫蔡富丞／賴柏佑對上亞柏雄中黃琮譯／黃睿璿，首局由「雙黃」組合搶下，次局「蔡賴配」不讓對手專美於前，又是一場進入到第3局的好戲，決勝局雙方更是互有來往，但「蔡賴配」後半段急起直追，最後逆轉局勢，以19比21、21比18、21比16收下本屆高中盃冠軍。

蔡富丞／賴柏佑目前高二，兩人從國中開始搭檔至今已有5年，在國中盃就曾連奪2座男雙冠軍，皆期盼下一屆高中盃再次聯手完成2連霸，也設下排名賽打進甲組8強的目標。蔡富丞上個月在世青賽奪得混合團體亞軍，此成績更是史上新猷，這個月底賴柏佑也將前往泰國參加亞青賽，兩位小將繼續展現潛力，為寶島羽壇締造更多新紀錄。

111年全國高中盃羽球錦標賽圓滿落幕，緊接著DAIKIN STAR 大金之星青少年羽球菁英賽11月18日到19日將在台北體育館登場，本場賽事網羅全國頂尖的青少年選手，依據U19、U17、U15年齡級別遴選男女單雙打及混合雙打各項目前8名參賽，本屆高中盃名列前茅的菁英們也有報名參戰。

中華羽協理事長張國祚（右）與副理事長楊文芳（左）親頒高中盃羽球賽男單冠、亞軍。（中華羽協提供）