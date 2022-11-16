沈慧虹車掃今晚合體洪慈庸，「大小虹（洪）姐」獲民眾熱烈歡迎。（沈慧虹競辦提供／陳育賢新竹傳真）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹16日晚間的光榮車隊掃街，與前立法委員洪慈庸組成「大小虹（洪）姐」，一起向新竹市民懇託。洪慈庸表示，沈慧虹一路從公務體系的基層做起，不只有專業、做事也很認真，更重要的是，個性還很溫厚，才能從基層一路服務到副市長，因此特別來到新竹，向新竹市民推薦沈慧虹。

洪慈庸表示，自己曾經擔任過民意代表，也曾在立法院擔任行政職，1位適格的市長必須要有良好的治理能力，更要能認真做事，而沈慧虹皆符合上述特質，希望新竹市民11月26日，能夠支持5號沈慧虹。

沈慧虹表示，近期邀請許多來賓來到新竹，參與光榮車隊掃街，非常感謝所有關心這塊土地的好朋友，一起來幫忙，共同讓新竹市更加溫暖，而她和洪慈庸都相當關心親子、年輕人議題，也對此有所交流，非常感謝她今天特地南下來幫忙。

沈慧虹強調，接下來還有10天，她會持續以最認真的態度、最好的政見爭取市民的認同，也希望市民給予支持，讓她繼續為市民服務。