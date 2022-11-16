音樂可以說是一個國家軟實力的體現。一位人父近日透過小學五年級的兒子得知，台灣小孩現在都愛聽大陸流行歌，若是台灣流行歌也要聽大陸唱的版本，連台灣天王周杰倫都已經不在小朋友的歌單中，讓他相當驚訝。不過許多人指出，其實這是年紀的問題，「現在小孩五堅情比周董紅啊！」

原PO在PTT發文表示，小五的兒子最近跟他說，班上大家點歌通通都是點播大陸流行歌，就算原唱是台灣的流行歌曲，同學們也寧願點播大陸版本，甚至有同學簡體字寫得比繁體字還要熟悉，熟到分不出單字是簡體還是繁體；雖然原PO不死心的追問，同學是否還會聽周杰倫的歌？「想說周杰倫至少是兩岸最大公約數吧？！」想不到兒子竟回答「當然不會！」讓他相當驚訝。

對此，許多人紛紛回應，「台灣還有什麼流行歌，只剩下覺青自嗨歌吧」、「開車廣播也播一堆大陸歌，很誇張」、「最近朋友給我看KKBOX， 第一名才知道那是大陸抖音歌，我們的歌手都滅亡了阿」、「蒼蘭訣，主題曲幼稚園都會唱」、「幼兒園一堆抖音歌」。

不過也有跟上年輕世代的網友指出，現代小孩本來就不會聽周杰倫的歌，「五堅情比周董紅，其實是阿北的年紀問題」、「現在小孩五堅情比周董紅啊」、「五堅情超紅，狼人殺可以殺進小巨蛋」；另外也有人指出，聽歌的口味會隨成長而改變，「長大懂事之後就會突然發現小時候聽垃圾長大，懊悔不已，以前就流行過小蘋果啊」、「我家國中後不看抖音就改觀了，你跟他說抖音他還會生氣」。