桃園市長候選人鄭寶清關心特教問題，指最近桃園身心障礙的特殊生爆發多起受虐事件，被害家屬想求見桃園市長鄭文燦陳情，卻被「輔選很忙」拒絕。事實上桃園市特教問題罄竹難書，監察院這2年來幾次糾正，但學校為所欲為。若當選一定會嚴加查辦，更重視特教問題。

桃園市教育局回應，事件皆有經過處理，此外桃園市特教預算今年編列38.7億，占教育總預算比例7.91％，僅次於台北市，居全國第2。

鄭寶清表示，教育局官官相護的顢頇無能官僚心態問題相當嚴重，監察院這兩年來幾次糾正教育局對相關學校未盡督導之責，更未落實性平會決議，而這些學校卻繼續為所欲為，包括自閉生遭集體霸凌、便宜行事洩漏學生個資給疑似性侵女兒的父親、科任老師課堂上情緒失控朝學生摔鐵椅並將學生趕出教室、提前考試洩題讓特種生交出漂亮成績單，欺騙家長及學障生在資源班3年後退化成智能障礙等等問題。

鄭寶清表示，其中尤以109 年8月調任至新街國小的張明侃校長既無能解決學校特教生教育的種種問題，竟還透過下屬提告家長、透過家長會對受害家長施壓，最後被法院判決誣告家長罪名定讞，教育局也僅作表面功夫坦護包庇，讓學校繼續亂搞，還獲得教育部表揚。

鄭寶清提到，桃園市教育局主管面對這些特教生學校教育的種種問題，竟然回應陳情的家屬，包括「沒有人死掉，沒有啊，現在沒有人死掉啊」、「他們學校已經病很久，我們現在救就是很難」，就連國教署特教科主管都還曾對陳情的家屬說「你沒有搞清楚狀況，因為你這樣，導致特教退步」，教育局與教育部主管官員這麼多的推拖卸責、消極漠視處理這些桃園市學校特教生的自殘、性騷擾、被霸凌、性平教育等重大問題，再加上桃園市的特教經費竟然每年也只有2億元左右，佔桃園市教育預算經費472億元的0.44％，導致特教老師人力嚴重不足、特教資源與配備多所欠缺等問題，這難道真的對得起這些有學習障礙、身障或智障的特教生弱勢家庭嗎？

鄭寶清認為，桃園這種特種教育的「大黑洞」一定要加以鏟除，鄭文燦本就該負起特種教育經費編列太少、教育局護短包庇特教缺失學校校長及相關幹部、置監察院糾正教育局缺失於不顧、受害家屬陳情市長被以輔選行程太忙為由遭拒、特教生受教正當權益被漠視糟蹋，甚至被性騷、霸凌或誘騙、給錯藥量等損傷等等的「漠視人權」、「損害特教生受教權益及身心健康」及「督導不周」的政治責任。

桃園市教育局的敷衍卸責及護航包庇有嚴重問題的學校校長、主管幹部，造成許多特教生永遠難以回復的身心傷害，及其家庭家屬更多雪上加霜的傷口灑鹽巴傷害不計其數，這不僅僅應予嚴重譴責批判，鄭寶清承諾當選市長後一定會嚴加查辦，懲處教育局及學校校長等主管人員，未來對特種教育學生的輔導、照顧及教育資源、預算經費都一定全面整頓處理解決，讓他們及其家庭都能獲得更好更健全周延的權益保障。

教育局表示，有關學生疑似自殺自傷案件，去年接獲洪女士反映後，多次至校查案，並逐一電話訪問其反映事件相關學生家長、親屬等，確認追蹤學生情形，除洪女士不滿意學校外，其餘家長，皆肯定校方目前輔導處遇，非如洪女士過度誇張描述內容。至於性平事件，經學校向學生、家長確認，其他家長均表示無此事。霸凌事件除校安通報外，已經召開防制校園霸凌因應小組會議，經家長不服提起訴願。

對於教師疑似管教不當，決議非屬霸凌事件，惟該師班級經營尚待改善，該校業已函報該師輔導成效。對於該校輔導問題，已經成立「學生輔導諮詢小組」。此外該校陳情以來已經列為重點輔導學校。另外桃園市特教預算今年編列38.7億，占教育總預算比例7.91％，僅次於台北市，居全國第2。