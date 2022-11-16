民眾黨新竹市長候選人高虹安近日遭綠營猛打助理費議題，但前立委郭正亮今(16日)在《國民大會》節目指出，民進黨立委每個月責任金6萬繳給黨中央，大部分是給政策會做法案研究，這是對的制度，而且跟民眾黨做法沒有差別，不知道助理A先生到底在爆什麼料？郭正亮還傻眼表示，新竹棒球場追加預算到12億，關埔國小從2.2億追加預算到上看16億，而所有綠媒只專注圍攻高虹安的60萬助理費爭議，真的沒有看過這樣的選舉。

郭正亮表示，說民眾黨每個人要捐一個配額出來，在立法院或立院黨團或智庫上班，這個有什麼好檢舉的呢？民進黨是直接責任金就是6萬，每個月要繳給黨中央，黨中央自由配置，據了解黨中央大部分都是給政策會，做法案研究，那這個跟民眾黨有什麼差別呢？民眾黨不就是這樣嗎？

「這已經很多年了啊，而且我覺得這個制度是對的啊！」郭正亮說，委員的研究助理不一定有研究能力，交給政策會讓他們多聘一點研究助理，這個是好的制度啊，所以不知道助理A先生到底在爆什麼料？

郭正亮指出，新竹市這個選舉，棒球場追加預算到12億，今天又被人家爆料那個國小也是追加預算（2.2億追加到16億），這個市政府潛在的可能是弊案，或者有爭議的標案，你不去討論，都在討論高虹安，她這個總金額累計起來也大概只有60萬。

「我真的沒有看過這樣的選舉啦！」郭正亮強調，你都不去談市政府的大標案，那動輒都幾十億的，現在集中在討論她的60萬是不是有違法資助，不是說這個不重要，但是比例未免太離譜了吧！還有另外一個比例，新竹市人口只有45萬人，全台灣桃園那麼大、台北市那麼大，結果你集中所有火力都在討論45萬人口的新竹市，綠色媒體不覺得自己很奇怪嗎？哪有人這樣在討論選舉的啊？