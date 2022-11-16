全球第二大傳動系統元件製造廠上銀科技，16日獲頒「綜合績效—台灣百大永續典範企業獎」、「企業永續報告電子資訊製造業—第一類金級」雙項大獎，彰顯上銀科技重視各利害關係人的期待，設置多元的溝通管道，積極落實永續策略。

上銀指出，上銀創立之初，以員工、股東、長期發展（研發、品牌）與企業社會責任，做為上銀永續經營的四大支柱。隨著全球ESG議題發燒，上銀2021年正式成立ESG執行團隊，針對能源與減碳議題進行企業整體性規劃，朝2030碳排減半、2050淨零排放目標前進，並以「節能、節水、減廢」作為核心，將循環經濟概念結合製程改善並加以強化，持續呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，積極投入全球工廠所在地與當地社區共好，落實供應鏈管理，擴展社會效益與影響力。

上銀指出，第五屆「TCSA台灣企業永續獎」16日舉行頒獎典禮，上銀獲頒「綜合績效—台灣百大永續典範企業獎」、「企業永續報告電子資訊製造業—第一類金級」雙項大獎，彰顯上銀科技重視各利害關係人的期待，設置多元的溝通管道，積極落實永續策略。

上銀表示，上銀2021年度推動企業社會責任委員會轉型，上銀集團總裁卓永財親自主持ESG啟始會議，正式成立ESG團隊。2022年1月在蔡惠卿總經理主導推動下，上銀ESG執行團隊，有計劃性朝向2050年淨零目標前進，並持續擴大員工參與永續文化，實現永續願景。

上銀指出，2022第二屆「TSAA台灣永續行動獎」總計136家單位參獎，總件數247件，最終評選出200件永續行動方案，其中特優1件，金獎65件、銀獎68件及銅獎66件。上銀以「SDG7 持續創新，提升能資源效率」方案榮獲2022年TSAA台灣永續行動獎最佳行動方案—銀獎的殊榮，也充分展現上銀為實現永續環境、提升能源有效利用，從節能到創能，透過管理系統降低能資源耗用，為環境盡一份心力。

上銀表示，上銀持續關注環境變化，並超前布局集團全球服務網絡，對於ESG永續策略與全球在地化供應做好準備，並結合上下游夥伴共同實踐ESG目標，使挑戰與機會並存。

上銀除榮獲上述獎項外，2022年也榮獲第八屆公司治理評鑑上市公司排名前6％～20％、天下永續100強第39名及獲頒ISO 46001水資源效率管理系統驗證證書。展望未來，上銀科技持續將企業社會責任理念與企業核心能力結合，並透過ESG執行團隊，持續往符合市場趨勢與客戶需求邁進，積極推動並呼籲上、下游廠商一起落實ESG永續理念，期許大家攜手一同為台灣、為地球永續克盡心力。