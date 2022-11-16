SOGO忠孝館Panasonic蒸氣電子衣櫥，原價4萬4900元，特價3萬9800元，限量10台，加贈膳魔師不銹鋼可提式食物保溫罐＋SOGO商品券500元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館日本原裝三菱電機輕巧高效型除濕機12L，原價1萬8900元，特價1萬7900元，限量20台。（SOGO提供）

新光三越信義新天地集雅社LG WiFi Styler蒸氣電子衣櫥PLUS奢華鏡面容量加大款 ， 原價6萬9900元，特價5萬6900元。（新光三越提供）

百貨周年慶環境類家電熱銷，尤其日系家電業績成長2成，韓系家電表現亦突出，搭上節能貨物稅減免優惠等利多，空氣清淨機、除溼機、掃拖機器人，及電子衣櫥等都是秋冬搶手商品。

SOGO忠孝館觀察，近期家電業種以日系家電表現最優異，像是日本原裝冰箱、滾筒洗衣機，主要是受去年缺貨影響，近期新品上市，再搭上節能貨物稅減免優惠，更帶動商品熱銷，而氣候潮溼，除溼機、電子衣櫥也受青睞；年底掃除商機下，掃地機器人、手持吸塵器，及三合一冷暖空氣清淨機都有雙位數成長。

新光三越台南新天地觀察，台南居民重視健康、舒適的居家品質，除了AI智慧的智能家電、環保節能，及美學家電外，今年也獨家推薦榮獲設計大獎的趨勢家電，如榮獲2022德國紅點設計大獎的Roborock旗艦機皇掃拖機器人，主打六合一清潔座為全球首創，限時下殺2萬元。

新光三越台北信義新天地表示，上波周年慶期間，熱銷仍是洗碗機、洗衣機為主，小家電如全自動咖啡機，銷售相較去年成長2成，廚房小家電今年都賣得不錯，且因歐系家電有部分漲價，帶動今年日系、韓系家電相對成長。