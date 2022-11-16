洪慧芳憑藉《花路阿朱媽》首度入圍金馬影后。（金馬執委會提供）

韓國、新加坡合製電影《花路阿朱媽》入圍今年金馬獎最佳女主角、新導演等4項大獎，新加坡喜劇天后洪慧芳在片中飾演一位愛看韓劇的大媽，隻身勇闖南韓，在當地展開一連串出乎意料的冒險，她今（16日）與導演何書銘受訪時笑說，每個入圍者都很強，但能與張艾嘉一起入圍已很榮幸，「在我還沒演戲時，一直很欣賞張艾嘉的演技，視她為偶像」。

洪慧芳自招原本就是韓劇迷，片中她與客串演出的呂珍九有個溫馨的擁抱橋段，導演爆料其實劇本上沒有，洪慧芳羞認「是因為氣氛使然，這是合情合理的吧」，還搞笑喊「我都到韓國了，至少讓我抱一個歐巴」。被問到是否有欣賞的韓國演員？洪慧芳大笑說「只要是帥哥都好」，隨後選了與她在片中有多場對手戲的韓國大叔鄭東煥，至於是否會想要與對方演感情戲，她說「我們是友情的感覺啦」。

該片在今年1月拍攝，導演表示，原本還擔心會因為疫情無法出國拍攝，就連機票都買好了，結果在新加坡宣佈封城的前一刻先行出發，才好不容易能到韓國拍片，雖與韓國劇組合作，不過新加坡一年四季如夏，面對韓國極冷的天氣，一開始仍有不適應，「我們夜戲又很多，腦袋都快凍僵了，外面快要零下20度」。洪慧芳在韓國拍戲時，也徹底融入當地生活，時常獨自坐公車、地鐵到處亂晃，有次上戲前還特地到了距離近2小時的車程外旅行，讓何書銘大讚「她完全就是劇本裡的阿朱媽」。

洪慧芳在新加坡已有40年的戲齡，是家喻戶曉的喜劇天后，導演何書銘資歷尚淺，直說是從小看她演戲長大，一開始還很擔心外型一向時髦的洪慧芳，丈夫、兒女也都是新加坡知名演員，並不清楚她是否能勝任此角，而她在試鏡當天，刻意穿睡衣出門，頭上戴著髮箍，毫不遮掩自己的白頭髮，毫不做作的行為讓何書銘認定她就是完美選角。洪慧芳事後還搞笑說「我本來以為我是試鏡主角的媽，原來我就是主角」。