泰國米其林一星餐廳Chim by Siam Wisdom的行政主廚Chef Noom，客座義大皇家酒店。(義大皇家酒店提供)

義大皇家酒店「暹羅盛宴 泰饗米其林」-泰式綠咖哩雞。(義大皇家酒店提供)

義大皇家酒店「暹羅盛宴 泰饗米其林」-炭烤雞肉與豬肉沙嗲。(義大皇家酒店提供)

國境解封，味蕾解封，高雄義大皇家酒店邀請泰國米其林一星餐廳Chim by Siam Wisdom的行政主廚Chef Noom，客座義大皇家酒店。飯店內的星亞自助餐廳推出「暹羅盛宴 泰饗米其林」泰國美食節，Chef Noom親自領軍規劃，獻上近20道泰式佳餚。這場暹羅盛宴供應至11月20日止，平日午餐每人950元起，四人同行一人免費，假日1050元起，需加1成服務費。

蟬聯五年「曼谷米其林指南」一星餐廳的Chim by Siam Wisdom，餐廳行政主廚Thaninthorn Chantrawan（Chef Noom）被CNN評選為「曼谷十大名廚」。Chef Noom19歲即遠赴歐洲，長期在英國多家頂級餐廳習藝，擅以歐式廚藝技巧融合泰國菜元素，呈現美感與美味兼具的時髦泰國菜。

Chef Noom最廣為人知的招牌菜就是「宮廷泰式酸辣魚湯」，他分享：「泰國以皇室為尊長達幾個世紀，國內最好的東西都必須貢獻至皇宮，因此也讓皇宮中內富含珍饈美饌，『宮廷泰式酸辣魚湯』就是一道失傳二百年的傳統菜。」Chef Noom經過多種管道取得菜譜，他精研菜譜並加以重新演繹，在曼谷米其林一星的Chim by Siam Wisdom才吃得到這道百年名菜。

這次首度到訪高雄，Chef Noom特別選用高雄新鮮石斑魚，結合南薑、檸檬葉、辣椒等辛香料，並加入烤過的番茄與紅蔥頭、蒜頭酥等，特別的還有他加入了澎湖海菜來增加口感，這道宮廷菜料理過程瑣碎繁複，最後利用泰國萊姆汁畫龍點睛，魚肉吸足湯頭酸辣香氣，濃郁開胃，令人一試難忘。

「暹羅盛宴 泰饗米其林」即日起至11月20日止限期供應，多道泰國經典佳餚於午、晚餐時段輪番上菜，包括名廚招牌菜「宮廷泰式酸辣魚湯」、清新微辣又開胃的「松阪豬香茅沙拉」、有著濃濃孜然風味的「炭烤雞肉與豬肉沙嗲」、必吃的泰式咖哩則有「瑪莎曼咖哩牛頰肉」與「泰式綠咖哩雞」、集合酸、甜、辣三重滋味的「泰式三味魚」等，讓民眾免出國即可享用泰國米其林美饌。