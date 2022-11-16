第二屆「台美日國會議員戰略論壇」16日以視訊方式順利召開(外交部提供)

美國前白宮國安顧問Herbert R. McMaster以神秘嘉賓身分預錄影片致詞(外交部提供)

第二屆「台美日國會議員戰略論壇」16日以視訊方式順利召開，與會的台美日三國國會議員認同供應鏈的「友岸外包」(Friend-Shoring)」，重視在可信任的友好國家建立供應鏈，並認為台美日三方，應在平時即就安全保障議題建立順暢的溝通管道，以因應緊急事態發生，同時主張「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)有納入台灣的必要性。

該論壇由日本國會參眾兩院跨黨派友台組織「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員發起，繼去年7月舉辦第一屆論壇後，本屆論壇續由日方主辦並邀請我國立法院「台日交流聯誼會」會長游錫堃院長偕同各黨派立法委員與會。

美國前白宮國安顧問Herbert R. McMaster以特別貴賓身分預錄影片致詞，呼籲台美日及共享基本價值的國家面對中國政經脅迫時應加強合作、提高嚇阻力，阻止中國片面以武力改變台海現狀，確保區域和平穩定。

論壇另由日本政策研究大學院大學副校長道下德成教授，以及美國哈德遜研究所資深研究員Kenneth Weinstein共同主持，討論包括「從設廠選址談穩定供應鏈」、「中國空域封鎖之航行通知模擬個案研究」等重要議題。

外交部指出，會中各方深入交換意見，特別是供應鏈的「友岸外包」(Friend-Shoring)」，重視在可信任的友好國家建立供應鏈。此外，與會人員也認同台美日三方應在平時即就安全保障議題建立順暢的溝通管道，以因應緊急事態發生，同時主張「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)有納入台灣的必要性。

參與本屆論壇的台美日重要國會議員包括：我國立法院院長游錫堃、時代力量立委陳椒華、民眾黨立委邱臣遠、國民黨立委陳以信及民進黨立委羅致政；美國聯邦參議員Bill Hagerty、聯邦眾議員Jason Crow、Brian Fitzpatrick及Rob Wittmann；日本眾議員古屋圭司、木原稔、大野敬太郎、小田原潔、和田有一朗及関芳弘等人。

外交部表示，「台美日國會議員戰略論壇」是強化台美日三邊國會外交，以及提升台灣與美日等理念相近國家的交流對話與合作關係的重要平台。外交部期盼未來透過此項論壇加強台美日三方的國會友好聯繫，並持續深化我國與民主陣營國家的實質夥伴合作。